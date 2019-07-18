«Новатэк» построит ледоколы на СПГ за свои средства

Ведётся работа по подготовке программы строительства ледоколов на сжиженном природном газе за счёт средств ПАО «Новатэк», об этом сообщил заместитель гендиректора госкорпорации «Росатом», директор Дирекции Северного морского пути (СМП) Вячеслав Рукша в ходе заседания проектного комитета транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

«Работа по продлению ресурса действующих атомных ледоколов ведётся в графике, – цитирует В.Рукшу пресс-служба правительства РФ. – Существующий ледокольный флот «Росатома» будет способен работать до 2026–2027 годов».

Параллельно строятся новые универсальные атомные ледоколы (головной и два серийных). Готовится запуск программы строительства ещё двух серийных ледоколов: подтверждается срок поставки – декабрь 2024-го и декабрь 2026 года соответственно. Ведётся работа по подготовке программы строительства ледоколов на сжиженном природном газе за счёт средств ПАО «Новатэк».