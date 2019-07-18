Экспорт и импорт подакцизных грузов

Экспорт водки, по данным ФТС, за январь-май 2019 года вырос как в физическом, так и в денежном выражении.

Так, физический объем экспорта водки увеличился на 13,5% по сравнению с 5 месяцами 2018 года и достиг уровня 767,9 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. В стоимостном выражении экспорт водки за 5 месяца этого года вырос на 23,5%, составив 55,1 млн долларов.

В мае из России было вывезено более 150,7 тыс. декалитров – на 13,4% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, но на 18,9% меньше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта российской водки увеличились к маю 2018 года (+27,1%), снизились к апрелю 2019 года (-21,2%) до 10,8 млн долларов.

Алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный период было ввезено на сумму чуть более 1 млрд долларов — на 4% больше, чем годом ранее. В то же время, импорт сигарет и сигар в денежном выражении упал на 56,2%, до 23,8 млн долларов.

В мае в стоимостном выражении импорт алкогольных и безалкогольных напитков снизился и к маю 2018 года (-13,7%), и к апрелю 2019 года (-2,7%) до 213,3 млн долларов. Импорт сигарет и сигар существенно снизился к уровню мая прошлого года на 69,6% – до 5,6 млн долларов. Однако стоимость сигарет относительно показателя предыдущего месяца выросла на 21,7 млн долларов.