Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза с января по май 2019 года вырос по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 1,6% до 103,4 млрд евро.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 3,5% и составили 35,8 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился – на 0,6% до 67,6 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января-мая этого года Россия продолжает занимать четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров Россия на третьей строчке после Китая и США.