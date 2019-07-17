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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
17.07.2019

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

    • Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза с января по май 2019 года вырос по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 1,6% до 103,4 млрд евро.

    Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 3,5% и составили 35,8 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился – на 0,6% до 67,6 млрд евро.

    В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января-мая этого года Россия продолжает занимать четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров Россия на третьей строчке после Китая и США.


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