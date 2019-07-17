Плавательный дрон протестировали в порту Амстердам

В порту Амстердам протестировали плавающий беспилотник «Telemetron». Испытания морского дрона прошли на прошлой неделе. Для этого в порт Амстердам доставили из Норвегии.

Разработчиком программного обеспечения для беспилотника является норвежская Maritime Robotics, измерительное оборудование поставила Seabed (Нидерланды). «Telemetron» способен измерять плотность воды, осадку судна, а также собирать и анализировать другие данные.

Как отмечается в официальном сообщении пресс-службы порта Амстердам, на первом этапе работа дрона была полуавтономной – на его борту присутствовал специалист. Полностью в автономном режиме работать беспилотник будет на следующем этапе испытаний.

Видео: Порт Амстердам