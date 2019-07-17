Контейнерный терминал создается в южном коридоре Транссиба

Контейнерный терминал появится в 2020 году в Пермском крае. Этот проект, который реализует ООО «Квадрат», станет частью, создаваемой в регионе коллаборации – объединения крупных логистических, экспедиторских и производственных компаний, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

По словам генерального директора ООО «Квадрат» Андрея Драчева, терминал организуется на территории действующего логистического центра и представляет собой специализированную площадку для перегрузки контейнеров с железнодорожного транспорта на автомобильный и обратно, а также для приёма и отправления полноценных «контейнерных поездов» с требуемой длиной в 71 условный вагон. Сумма инвестиций в проект составит 100 млн рублей. Проект реализуется с привлечением заёмных средств (65% – собственные средства компании, 35% – заём). Окончание реализации проекта – 2020 год. Ожидаемая окупаемость – 4-5 лет.

«Регулярные транспортные поезда дадут возможность продукции, направляемой на импорт, “перетекать” из портов и погранпереходов вглубь страны, а экспортному грузопотоку облегчат выход на рынки сбыта, – отметил А. Драчёв. – Контейнерный терминал разместится в южном коридоре Транссибирской магистрали, на стыке сразу нескольких регионов – Пермского края, Удмуртии, Татарстана и Башкирии. Это обеспечит доставку в крупные города близлежащих субъектов РФ». Терминал также позволит выстроить взаимовыгодное сотрудничество производителей и потребителей Приволжского федерального округа с Европой, Казахстаном, Китаем, Монголией и странами Юго-Восточной Азии.

Кроме того, контейнерный терминал позволит снизить расходы на доставку грузов. Например, «при отправлении груза из Чайковского (Пермский край) в страны Азии фурой транспортные расходы составляют порядка 400 тыс. рублей, тогда как по железной дороге отправить груз существенно дешевле (порядка 170 тыс. рублей) и быстрее», – говорится в официальном сообщении. Сейчас грузооборот площадки – 2 млн тонн в год. Прогнозируется, что с введением контейнерного терминала этот показатель увеличится более чем на 10%.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края