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AsstrA увеличивает оборот
17.07.2019

AsstrA увеличивает оборот

    • AsstrA-Associated Traffic AG подвела итоги работы за первое полугодие 2019 года. Так, оборот группы компаний за 6 месяцев 2019 года составил 160 млн евро, что на 23% больше показателя аналогичного периода 2018 года. С января по июнь обработано 76,5 тыс. заказов. Вес перевезенных грузов вырос на 44% по сравнению с первым полугодием 2018 года и составил 1,9 млн тонн.

    По количеству сделок в портфеле услуг AsstrA 87% занимают автомобильные перевозки. На транспортировку по морю и железным дорогам приходится по 4%, доля авиаперевозок составляет 2%. Остальные 3% делят между собой услуги таможенного оформления, страхования, складирования и другие. Наибольшую выручку за 6 месяцев AsstrA принесли автомобильные перевозки, за ними следуют железнодорожные и морские контейнерные отравления.

    В списке перевозимых группой компаний AsstrA грузов превалируют товары сегмента FMCG (продукты питания): доля в объеме отправок составила 18%. На втором месте оказались товары категории fashion & beauty (13%), за ними следуют продукты деревообрабатывающей промышленности (11%) и грузы химического сектора экономики (10%).

    Выручка российских представительств группы компаний за первое полугодие 2019 года увеличилась на 23% и составила 47 млн евро. Количество перевозок по России за этот период выросло на 8%.

    Наибольшей популярностью у клиентов российских подразделений AsstrA пользовались автомобильные перевозки. Их доля составила 67%. За ними следуют отправки по морю (17%), воздуху (9%) и железным дорогам (7%). По сравнению с первым полугодием 2018-го наблюдается уменьшение спроса на авиаперевозки и рост популярности перевозок морем.

    Самыми популярными направлениями импортных доставок стали маршруты из Германии (2 200 рейсов), Италии (1 890) и Польши (1 860). Из России грузы экспортировались в Беларусь (2 450), Польшу (1 250) и Германию (1 000). К нововведениям первых шести месяцев 2019 года команда AsstrA относит освоение 30 новых транспортных маршрутов, таких как Люксембург – Украина, Швеция – Норвегия, Словения – Франция, Польша – Дания, Турция – Саудовская Аравия и другие.


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