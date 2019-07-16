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Р. Шарипов возглавил cовет директоров ПАО «НМТП»
16.07.2019

Р. Шарипов возглавил cовет директоров ПАО «НМТП»

    • Совет директоров ПАО «НМТП» избрал председателя – им стал вице-президент ПАО «Транснефть» Рашид Равелевич Шарипов, сообщает пресс-служба НМТП.

    Р.Шарипов в 1991 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности «Международные отношения». В 1993 году окончил Школу права в Западной Калифорнии, магистр сравнительного правоведения. В 2013 году исполнительный вице-президент ОАО «Газпромбанк». В период с 2013 по 2015 год занимал должность вице-президента – руководителя Аппарата ОАО «НК «Роснефть». В 2016 году назначен вице-президентом ПАО «Транснефть».


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