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По новому маршруту через семь стран
16.07.2019

По новому маршруту через семь стран

    • Недавно мы рассказывали об автомобильной перевозке по системе МДП, которую осуществила группа компаний «Д-Транс» . Это был новый маршрут Китай – Турция с пересечением границ семи стран. Расстояние в 13 тыс. км было преодолено за 19 дней. Перевозка осуществлялась по системе МДП. А сегодня мы предлагаем вам интервью с водителем компании «Д-Транс» Сергеем Поповым. Он рассказал нам об этом, можно сказать, историческом рейсе.

    – Сергей Викторович, расскажите о себе. Как пришли в профессию, что считаете самым интересным в своей работе, на каких большегрузах работали и работаете, увлечения в свободное время?

    – В эту профессию пришел, потому что с детства мне нравились мопеды, мотоциклы, автомобили, в общем, всегда тянуло к технике. Ну, а стать дальнобойщиком захотелось в старших классах. Тогда казалось, что эта профессия романтическая – ездишь по разным странам, смотришь на мир и познаешь культуру других народов. Потом, конечно, пришло осознание, что это не так, что это ответственный и напряженный труд. Сейчас мой водительский стаж составляет 31 год. Из них почти 28 лет я работаю на международке. За это время работал на разных автомобилях МАЗ, MAN, Iveco, Scania, Volvo. Легче сказать, на чем не ездил. Приходилось выполнять перевозки и с тентованными прицепами, и с рефрижераторами с поддержанием температурного режима.

    Привлекает эта работа тем, что все-таки она не лишена романтики (возможно, просто я сам в душе романтик), я вообще люблю дорогу. А после того, как поработаешь дальнобойщиком несколько лет, то это уже становится образом жизни. Возможно, эта работа для тех, кто не может долго сидеть на одном месте. Есть что-то, что вновь и вновь толкает в рейс.

    Но, с другой стороны, могу сказать, что это трудная и изматывающая работа. Всегда думаешь, что управляешь техникой, которая стоит десятки тысяч евро, а зачастую еще за спиной груз стоимостью в несколько сотен тысяч евро.  Длительные рейсы продолжаются порой от двух до четырех недель (а бывает и дольше). Такая работа приводит не только к физической, но и психологической усталости. Поэтому свободное время я всегда уделяю своей семье, которая с переживанием и любовью ждет моего возвращения из рейса.

     – Перевозка по МДП по маршруту Китай – Турция. Какой груз везли (если не секрет), какой тоннаж? Это был обычный для вас рейс? Что дает именно водителю книжка МДП и как сработала эта система в рейсе Китай – Турция?

    – При перевозке груза из Китая в Турцию я перевозил индукционные блоки для кухонных варочных панелей. Перевозка выполнялась с использованием книжки МДП. Как известно, Carnet TIR упрощает процедуру таможенного оформления на границах. Не надо делать таможенные декларации через каждую транзитную страну. Оформление TIR на таможне в Китае заняло около 30 минут. При выполнении перевозки у меня не возникло вопросов по оформлению Carnet в промежуточных таможнях, а также в Турции на таможне назначения по закрытию книжки МДП.

    – Сергей Викторович, в этой поездке вы несколько раз пересекали границы – Китай, Беларусь, Украина, Болгария… С какими трудностями вы сталкивались на границе и в целом в пути? Сколько времени заняло прохождение таможенных процедур на границе Китай-Россия и, например, Болгария-Турция?

    – Выполняя этот рейс, я преодолел около 13 000 километров. В целом, перевозка прошла без каких-либо проблем в плане таможенного оформления. Само таможенное оформление, начиная с время подачи документов в таможню и заканчивая получением оформленных документов, занимает не так много времени, в среднем около часа. Гораздо больше времени занимает ожидание в очередях на границах. Любой дальнобойщик может сказать, что это самый больной вопрос для перевозчиков. На некоторых границах фуры ждут оформления в очередях по 2-3 суток.

    – Какие впечатления от Китая и Турции? Дороги, правила дорожного движения, другие водители, придорожный сервис и автосервис? Штрафы в разных странах – было ли у вас такое на маршруте Китай – Турция?

    – В Турцию я выполнял рейсы и ранее, поэтому ни с чем сложным и необычным в этой стране я не столкнулся. Что касается перевозки по Китаю, то могу сказать, что в этой стране дороги хорошего качества, хорошая инфраструктура. Нет проблем в плане найти стоянку для отдыха с кафе, туалетом, душем. Конечно, есть неудобства в плане языкового барьера и дорожных знаков, которые не всегда дублируются на привычном нам английском языке. На протяжении всего рейса у меня не было ни одного штрафа за несоблюдение правил дорожного движения либо претензий ко мне от работников транспортной инспекции, чем и горжусь. Я считаю, тише едешь – дальше будешь и нарушения в нашей работе не нужны.

    По новому маршруту через семь стран– Как показала себя машина в дороге?

    – Машина у меня надежная. Руководство нашей компании доверила мне новый MAN, поэтому никаких вопросов по ремонту у меня в пути не возникало.

    – Ваше мнение о сохранности и безопасности грузов на дорогах как России, так и за рубежом? Какие способы применяли вы на маршруте Китай – Турция?

    – Наша компания впервые везла товар из Китая в Турцию на автомобиле, ранее этот груз перевозили в контейнерах морским путем. Поэтому груз был упакован для транспортировки с условиями автоперевозки. На загрузке груз крепился со всеми условиями безопасности, применялись стяжные ремни и распорные балки. Чтобы привезти груз без повреждений, естественно, надо соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений. На сложных участках дорог, приходилось буквально «ползти» со скоростью 20 км/ч, чтоб сохранить технику и перевозимый груз.

    – Держали ли вы связь с грузоотправителем и организаторами перевозки? Что везли на обратном пути?

    – Всю логистику по перевозке согласовывали менеджеры нашей компании. При необходимости каких-либо действий я получал инструкции от наших диспетчеров. Хочу им сказать большое спасибо за организацию перевозки. Все было четко и своевременно. Благодаря организации перевозки я не столкнулся ни с какими проблемами в пути. На обратном пути я загрузился в Турции автокомпонентами и доставил груз в Москву.

    – Какие впечатления в целом остались от рейса?

    – Впечатления от перевозки в целом положительные. Несмотря на большое плечо перевозки и освоение такого маршрута в первый раз, я не столкнулся с какими-либо сложностями. Эта перевозка показывает, что российские автомобильные перевозчики могут открывать новые маршруты и осваивать новые рынки грузоперевозок.


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