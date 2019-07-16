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Первый китайский ледокол
16.07.2019

Первый китайский ледокол

    • Китайцы показали свой новый только что построенный ледокол «Xuelong 2». Хотя грамотнее, наверно, будет назвать его ледокольным судном. Полноповоротные винторулевые колонки и возможность ломать лед как носом, так и кормой – все как положено.

    Прочие тактико-технические характеристики:

    • длина – 122,5 м,
    • ширина – 22,3 м,
    • водоизмещение – 13,996 тыс. тонн,
    • максимальная скорость – 15 узлов,
    • экипаж – 90 человек (собственно команда плюс ученые).

    «Xuelong 2» – в переводе «Снежный дракон» – будет использоваться в исследовательских целях в Арктике и Антарктике. После испытаний, в ходе которых помимо тестирования работы всех систем и оборудования «Xuelong 2» будет выполнять также научные задачи, судно отправится в 36-ю китайскую антарктическую экспедицию.

    Это первое ледокольное судно, построенное на китайской верфи. Конкретно – на Jiangnan в Шанхае. А первый ледокольный «дракон» был построен в Херсоне в 1993 году. Он тоже пойдет в Антарктиду вместе с молодым «тезкой».

    Видео: CGTN


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