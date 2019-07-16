Первый китайский ледокол

Китайцы показали свой новый только что построенный ледокол «Xuelong 2». Хотя грамотнее, наверно, будет назвать его ледокольным судном. Полноповоротные винторулевые колонки и возможность ломать лед как носом, так и кормой – все как положено.

Прочие тактико-технические характеристики:

длина – 122,5 м,

ширина – 22,3 м,

водоизмещение – 13,996 тыс. тонн,

максимальная скорость – 15 узлов,

экипаж – 90 человек (собственно команда плюс ученые).

«Xuelong 2» – в переводе «Снежный дракон» – будет использоваться в исследовательских целях в Арктике и Антарктике. После испытаний, в ходе которых помимо тестирования работы всех систем и оборудования «Xuelong 2» будет выполнять также научные задачи, судно отправится в 36-ю китайскую антарктическую экспедицию.

Это первое ледокольное судно, построенное на китайской верфи. Конкретно – на Jiangnan в Шанхае. А первый ледокольный «дракон» был построен в Херсоне в 1993 году. Он тоже пойдет в Антарктиду вместе с молодым «тезкой».

Видео: CGTN