Как по лезвию: 8 самых опасных дорог мира

Есть в мире суперопасные трассы, на которых даже у бывалого автомобилиста ёкает сердце. А вот местные привыкли пользоваться ими изо дня в день. Сегодня мы расскажем о самых опасных трассах мира.

Пассаж-дю-Гуа, Франция

Эта дорога проложена прямо по дну залива и соединяет остров Нуармутье, расположенный в Атлантическом океане, с материковой Францией. Протяженность дороги невелика — чуть более четырех километров, но фокус в том, что проехать по ней можно лишь в течение нескольких часов во время отлива.

Во время же прилива трасса оказывается затопленной, причем основательно. И хотя предупреждающими об этом плакатами пестрит все пространство на подъезде к дороге, все равно то и дело кто-нибудь что-то не так понимает или просто не успевает — и оказывается в водной ловушке. Для таких случаев вдоль водной трассы построено несколько спасательных сооружений, где незадачливые водители и их пассажиры могут дождаться отлива. А вот машину им, конечно, уже не реанимировать.

Дорога по каньону Скипперс, Новая Зеландия

Страшная, но в то же время невероятно красивая и чрезвычайно притягательная дорога проложена по каньону Скипперс, что в Новой Зеландии. На трассе постоянно случаются камнепады, зимой ее заметает снегом, на ней много крутых спусков и резких подъемов. Построили ее во второй половине позапрошлого века, чтобы обеспечить шахтерам доступ в каньон, где добывалось золото.

Почему шоссе при этом назвали «Дорогой капитанов» (Skippers Road), не очень понятно, но историческое название сохранилось и по сей день. Сегодня для передвижения по этому отрезку пути требуется специальное разрешение, и даже при его наличии в случае эксцессов страховые компании отказываются возмещать убытки. Но туристы-экстремалы все равно ежегодно приезжают сюда, да и для многих местных дорога все еще актуальна.

Тролльстиген, Норвегия

Название этой трассы в переводе означает «Лестница троллей» или «Дорога троллей» и говорит само за себя. Необычайно живописная трасса — одна из важных туристических достопримечательностей Норвегии, но активно используется и местными, так как не имеет дублеров.

Дорога проложена по склону горы рядом с пропастью и поэтому чрезвычайно опасна, здесь нередко происходят аварии. Ширина полотна местами составляет немногим более трех метров, поэтому здесь запрещен проезд транспортных средств длиной более 12,4 метра. Кроме того, большую часть года «Лестница троллей» вообще закрыта для движения (а открыта чаще с мая по октябрь — все зависит от погоды).

Перевал Стельвио, Италия

Эта довольно известная трасса соединяет Ломбардию и Австрию. Хотя бы качество асфальта здесь хорошее, но десятки резких поворотов, за которыми открываются умопомрачительные виды, никак не способствуют снижению аварийности. Скорее, наоборот — шикарные высокогорные пейзажи Восточных Альп очень уж отвлекают водителей и особенно туристов. А ограждение тут слишком невысокое, чтобы удержать разогнавшийся автомобиль от падения в пропасть…

Из-за большого количества аварий, а также из-за периодического схода лавин было принято решение закрывать дорогу с ноября по конец мая — для объезда был проложен туннель. Также на перевале регулярно проводятся соревнования велосипедистов и мотоциклистов.

Шоссе Далтон, Аляска, США

Эта трасса пролегает в действительно диких условиях. Можно сказать, что шоссе Далтон — одна из самых изолированных дорог в мире. Ее протяженность — более 660 километров, и при этом вдоль нее располагаются лишь три крошечных населенных пункта и три заправки. Менее трети дороги с асфальтовым покрытием, остальное — гравий. И хотя крутых виражей тут нет, шоссе все равно снискало славу одного из самых опасных.

Тем, кто собирается по нему проехать, настоятельно рекомендуют запастись теплыми вещами, медикаментами, водой и продуктами. Ведь если во время движения по Далтон-хайвею что-то случится, помощь может прийти очень нескоро, а не справиться с управлением здесь довольно легко, коль скоро это еще и одна из самых заснеженных дорог США.

Тоннель Гуолян, Китай

Этот тоннель, вырубленный прямо в скале, являет собой потрясающий пример мужества, трудолюбия и целеустремленности небольшой группы деревенских жителей из китайской провинции Хэнань. Ведь участок дороги сделан ими практически вручную, а все потому, что долгое время просто не существовало сколько-нибудь удобного пути, который связывал бы маленькое горное поселение с остальным миром. Местные долго просили об этом властей, но не были услышаны и взялись за дело сами. Дорогу они строили более пяти лет, причем многим пришлось продать свой скот и другое имущество, чтобы купить толковый инструмент.

Длина тоннеля — менее полутора километров, а ширина — порядка четырех метров. На всем его протяжении вырублены «оконные проемы» — это единственный источник освещения в тоннеле, при этом весьма нестабильный. Два автомобиля разъезжаются здесь с трудом, а в некоторых местах дорожное полотно ничем не огорожено от пропасти. Несчастные случаи происходят здесь ежегодно, особенно в сезон дождей. Зато со стороны дорога выглядит просто потрясающе. Никакого дублера за эти годы — а тоннель прорубили еще в 1970-е — здесь так и не построили.

Шоссе Карнали, Непал

Длина этой трассы составляет 250 километров, и ежегодно она уносит жизни десятков человек. Дело в том, что дорога очень узкая, граничит с глубоким обрывом и не имеет нормального покрытия. Здесь даже на мотоцикле особо не развернешься, что уж говорить о легковом или тем паче грузовом автомобиле! А если добавить к этому еще и оползни с камнепадами…

Тем не менее ежедневно здесь ездят десятки машин, потому что шоссе Карнали — единственная возможность добраться до нескольких десятков непальских горных деревень и городка Суркхет. Показателен тот факт, что в 2010 году, когда после сильного муссона дорога была закрыта, в поселениях, оказавшихся отрезанными от внешнего мира, начался сильный голод, и несколько человек погибло.

Дорога Смерти, Боливия

Это единственная трасса в нашей подборке, которая используется уже не столько по прямому назначению, сколько в качестве туристической достопримечательности — не так давно был построен безопасный дублер. Но ранее эта 64-километровая дорога, соединяющая столицу Боливии город Ла-Пас с городом Коройко, унесла немало жизней и обрела печальную мировую известность.

Ширина дорожного полотна не более трех метров, никаких ограждений, чудовищный перепад высот, внизу — пропасть. К тому же в этих краях постоянно идут дожди, нередки оползни и туманы. На шоссе грязно и очень скользко. Асфальта только 20 километров, остальное — глина и грунт. Разъехаться двум грузовикам тут практически нереально — надо останавливаться и договариваться. Иногда дорогу пересекают ручьи, сбегающие с гор, потихоньку размывающие покрытие. Любая даже самая незначительная оплошность на «дороге смерти» — и машина летит в пропасть. В общем, даже велосипедный тур по этой трассе — уже экстрим и проводится только под чутким надзором гидов.

(По материалам “Вокруг света”)