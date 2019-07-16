Импорт и экспорт бытовой техники

Холодильники

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-апреле 2019 года в Россию было ввезено 603,4 тыс. холодильников (+25,9%) на сумму 122,4 млн долларов (+12,5%). В то же время из России было вывезено 200,2 тыс. холодильников, что на 4,4% больше аналогичного показателя прошлого года. В денежном выражении экспорт снизился на 1,5% до 47,2 млн долларов.

Основной страной-экспортером холодильников в Россию является Китай. За первые 4 месяца 2019 года поставки в Россию выросли на 59,6% в физическом выражении и составили 280 тыс. штук. В денежном выражении экспорт увеличился на 62,2% до 42,5 млн долларов.

Поставки холодильников из Беларуси в Россию снизились на 3,7% в физическом выражении до 139,4 тыс. штук и на 5,4% в денежном – до 27,9 млн долларов.

Импорт холодильников из Польши составил 49,6 тыс. штук (-11,6%) на сумму 14,3 млн долларов (-17,3%).

Из России холодильники в основном поставляются в страны бывшего СССР. Основным покупателем является Казахстан. За январь-апрель 2019 года туда было экспортировано 74 тыс. холодильников на сумму 17,8 млн долларов. При этом поставки как в денежном, так и в физическом выражении снизились на 11,9%.

Экспорт на Украину вырос на 18,3% в физическом выражении и составил 27,2 тыс. холодильников. В денежном выражении поставки также увеличились – на 14% до 6,5 млн долларов.

В Узбекистан из России было ввезено 29,3 тыс. холодильников, что 74,4% больше чем в январе-апреле 2018 года. В денежном выражении поставки выросли на 92% до 4,8 млн долларов.

Экспорт в Беларусь немного снизился – до 22,5 тыс. холодильников (-0,9%) и 8,7 млн долларов (-0,1%).

Посудомоечные машины

За первые 4 месяца этого года в Россию было импортировано 272 тыс. посудомоечных машин (+14,1%) на сумму 52 млн долларов (+8,1%). Экспорт из России составил 13,9 тыс. посудомоечных машин (+41,8%) и 4 млн долларов (+49,9%).

Основная часть посудомоечных машин поставляется в Россию из Польши. По итогам января-апреля этого года импорт из Польши вырос на 38,7% в физическом выражении и составил 114.4 тыс. штук. В денежном выражении поставки увеличились на 33,5% до 22,3 млн долларов.

За первые 4 месяца 2019 года Германия экспортировала в Россию 60,9 тыс. посудомоечных машин, что 2,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении поставки снизились на 3,9% до 14,6 млн долларов.

Из Китая в Россию было ввезено 71 тыс. посудомоечных машин (-6,2%) на сумму 10,9 млн долларов (-9,9%).

Из России посудомоечные машины везут в основном в Беларусь и Казахстан. Так в первые 4 месяца 2019 года в Беларусь было экспортировано 9,7 тыс. посудомоечных машин (+59%) на сумму 2,9 млн долларов (61,1%). Поставки в Казахстан составили 2,8 тыс. посудомоечных машин (-12,5%) и 0,8 млн долларов (столько же, сколько и за аналогичный период прошлого года).

Стиральные машины

В январе-апреле 2019 года в Россию было поставлено 299,8 тыс. стиральных машин (-2,1%) на сумму 58,4 млн долларов (-2,8%). Экспорт стиральных машин из России за тот же период составил 493,7 тыс. штук (+0,5%) и 90,2 млн долларов (-3,4%).

Основной страной-экспортером стиральных машин в Россию является Китай. За первые 4 месяца этого года поставки из этой страны составили 157,6 тыс. штук, что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт из Китая вырос на 14,3% до 23,2 млн долларов.

Из России стиральные машины в основном поставляются в Казахстан, Украину, Польшу и Беларусь.

В январе-апреле 2019 года экспорт стиральных машин в Казахстан снизился на 12% в физическом выражении до 94,2 тыс. штук и на 11,8% в денежном – до 18,6 млн долларов.

В Польшу было поставлено 74,1 тыс. стиральных машин, что 2,6% ниже показателя аналогичного периода 2018 года. В денежном выражении экспорт в эту страну снизился на 8,6% и составил 11,7 млн долларов.

На Украину было экспортировано 73,7 тыс. стиральных машин (-9%) на сумму 11,9 млн долларов (-13,1%).