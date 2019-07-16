Автоимпорт и автоэкспорт

За январь-май этого года объемы импорта легковых автомобилей увеличились. Так, по данным ФТС РФ, по итогам отчетного периода легковых автомобилей импортировали на 24,9% больше – до 116,5 тыс. единиц. Грузовых автомобилей ввезли на 70,3% больше, чем годом ранее, их количество составило 10,9 тыс. единиц.

В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 8% до порядка 3,2 млрд долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму 828,8 млн долларов – это на 2,3% больше показателя 5 месяцев 2018 года.

В мае импорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года увеличился на 18,6% (-4,6% к апрелю 2019 года), составив 26,8 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт легкового транспорта в мае составил 704,3 млн долларов(+21,6% к маю 2018 года и -7,7% к апрелю 2019 года. Импорт грузовых автомобилей по итогам мая этого года составил порядка 1,8 тыс. единиц – это на 5,3% меньше мая прошлого года и на 40% ниже уровня апреля текущего года.

Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 5 месяцев текущего года составил 44,6 тыс. единиц – это на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт грузовых автомобилей в январе-мае 2019 года в физическом выражении вырос на 6,1% – до 5,2 тыс. единиц.

В стоимостном выражении за 5 месяца этого года из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 611,3 млн долларов, что на 28,8% больше аналогичного уровня прошлого года.

Доходы от экспорта грузовых автомобилей также увеличились – на 22,9%, до 127,9 млн долларов.

В мае экспорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года вырос на 29,1% (+4,7% к апрелю 2019 года), составив 11,1 тыс. единиц. В стоимостном выражении экспорт в мае составил 153,3 млн долларов(+29,8% к маю 2018 года и +4,2% к апрелю 2019 года. Экспорт грузовых автомобилей по итогам мая этого года составил порядка 1,1 тыс. единиц, что аналогично показателю мая прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем вывоз грузовых авто сократился на 26,7%. В стоимостном выражении майский экспорт грузового транспорта сохранился на аналогичном уровне прошлого года, составив 23,3 млн долларов (-27,2% к апрелю 2019 года).