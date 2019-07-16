Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Автоимпорт и автоэкспорт
16.07.2019

Автоимпорт и автоэкспорт

    • За январь-май этого года объемы импорта легковых автомобилей увеличились. Так, по данным ФТС РФ, по итогам отчетного периода легковых автомобилей импортировали на 24,9% больше – до 116,5 тыс. единиц. Грузовых автомобилей ввезли на 70,3% больше, чем годом ранее, их количество составило 10,9 тыс. единиц.
    В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 8% до порядка 3,2 млрд долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму 828,8 млн долларов – это на 2,3% больше показателя 5 месяцев 2018 года.

    В мае импорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года увеличился на 18,6% (-4,6% к апрелю 2019 года), составив 26,8 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт легкового транспорта в мае составил 704,3 млн долларов(+21,6% к маю 2018 года и -7,7% к апрелю 2019 года. Импорт грузовых автомобилей по итогам мая этого года составил порядка 1,8 тыс. единиц – это на 5,3% меньше мая прошлого года и на 40% ниже уровня апреля текущего года.  

    Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 5 месяцев текущего года составил 44,6 тыс. единиц – это на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт грузовых автомобилей в январе-мае 2019 года в физическом выражении вырос на 6,1% – до 5,2 тыс. единиц.
    В стоимостном выражении за 5 месяца этого года из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 611,3 млн долларов, что на 28,8% больше аналогичного уровня прошлого года. 
    Доходы от экспорта грузовых автомобилей также увеличились – на 22,9%, до 127,9 млн долларов.

    В мае экспорт легкового транспорта по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года вырос на 29,1% (+4,7% к апрелю 2019 года), составив 11,1 тыс. единиц. В стоимостном выражении экспорт в мае составил 153,3 млн долларов(+29,8% к маю 2018 года и +4,2% к апрелю 2019 года. Экспорт грузовых автомобилей по итогам мая этого года составил порядка 1,1 тыс. единиц, что аналогично показателю мая прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем вывоз грузовых авто сократился на 26,7%. В стоимостном выражении майский экспорт грузового транспорта сохранился на аналогичном уровне прошлого года, составив 23,3 млн долларов (-27,2% к апрелю 2019 года).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.05.2019
    Контейнероборот Таиланда
    Итоги первого квартала
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотТаиланд
    0
    20.05.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 21 неделя 2019
    На 21 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в порту Санкт-Петербург […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    25.02.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2019
    На 8 неделе ставки практически на всех исследуемых трейдах снизились, единственное исключение составили ставки на Японию. Так, ставки из […]
    2019Контейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    29.05.2019
    Как поддержать баланс на рынке нефти?
    После паники на прошлой неделе из-за торгового конфликта между США и Китаем, когда цена на нефть опускалась ниже […]
    2019ГазНефтепродуктыНефть
    0
    20.05.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2019
    Ставки практически на всех исследуемых трейдах снизились. Ставки на порты Японии сохранились на уровне 19 недели. Так, ставки […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    18.03.2019
    Экспорт минеральных удобрений
    Экспорт минеральных азотных удобрений за январь 2019 года составил 996,9 тыс. тонн. Это выше уровня января прошлого года […]
    2019УдобренияЭкспорт
    0
    05.03.2019
    Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Январь 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПОРТСТАТСеверо-Запад
    0
    25.06.2019
    Контейнерооборот Украины
    Контейнерооборот Украины за 5 месяцев этого года вырос на 18,4% до почти 385 тыс. TEU. Для сравнения, контейнерооборот […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотУкраина
    0
    29.04.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 18 неделя 2019
    На 18 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Роттердаме подешевели […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    29.03.2019
    Грузооборот российских портов в феврале 2019 вырос на 5,2%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в феврале 2019 года вырос в сравнении […]
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    05.07.2019
    Объем судостроительных заказов падает
    Объем заказов на строительство новых судов во втором квартале 2019 года опустился до рекордно низких показателей. Соответственно, существенно […]
    Только для подписчиков
    2019Судостроение
    0
    19.04.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 15, 2019
    На 15 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    02.07.2019 Вступил в силу приказ ФТС
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    28.06.2019 Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
    27.06.2019 Шаг вправо, шаг влево – транзит
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.07.2019 Контейнерооборот Гонконга
    16.07.2019 Порты-миллионеры
    16.07.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    15.07.2019 Контейнерооборот российских портов в июне 2019 увеличился на 1,5%
    15.07.2019 Контейнерооборот лидеров
    15.07.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД