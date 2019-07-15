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Порт Певек расширяется под сырьевые грузы
15.07.2019

Порт Певек расширяется под сырьевые грузы

    • Грузооборот морского порта Певек вырастет до 2 млн тонн к 2026 году с текущих 300-350 тыс. тонн. Об этом сказал глава Чукотского автономного округа Роман Копин в ходе рабочего визита в порт Певек, где в настоящее время ведутся работы по расширению складских территорий.  

    «Расширение территории морпорта позволит решить логистические задачи, стоящие перед регионом в преддверии начала освоения Баимской рудной зоны и увеличения добычи действующими недропользователями. Певек – один из важнейших портов Северного морского пути. Ожидаем, что грузооборот морпорта Певек вырастет с текущих 300-350 тысяч до двух миллионов тонн к 2026 году. Этому будет способствовать развитие региональной промышленности», – отметил Р. Копин.

    Также губернатор посетил место будущего размещения ПАТЭС. Он оценил готовность гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры к прибытию плавучего энергоблока «Академик Ломоносов». Подготовительные работы идут в штатном режиме и с соблюдением графиков строительства, сообщает пресс-служба регионального правительства. В начале июля завершилось строительство плавучего энергоблока «Академик Ломоносов». В настоящее время ПАТЭС находится в Мурманске, откуда 23 августа отправится в Певек.

    Напомним, что развитие Северного морского пути и увеличение его грузооборота до 80 млн тонн является одним из пунктов указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».


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