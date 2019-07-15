ОСК представила судно нового проекта

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила судно собственного нового проекта «Соталия» – пассажирскую и грузопассажирскую версию.

Как сообщает пресс-служба компании со ссылкой на президента ОСК Алексея Рахманова, «Соталия» – это комплексное решение не только для внутреннего рынка. Этот проект обладает хорошими экспортными возможностями. В качестве перспективных ОСК рассматриваются рынки Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Северной Африки (Египта). Существенно увеличивает потенциал для вывода на зарубежные рынки производственная франшиза на строительство судов в тех странах, где планируется их эксплуатация».

Судно сочетает в себе привлекательный дизайн и инновационные технические решения. Модульная конструкция, позволяющая создавать различные варианты исполнения судна: пассажирский или круизный, грузопассажирский на 2,5 тонны груза, мобильный фельдшерско-акушерский пункт, который позволит обеспечить необходимый уровень медицинских услуг в удалённых регионах вдоль берегов рек и озёр.

Вариативность типов двигателей дает возможность учитывать специфику условий эксплуатации судна и обеспечивать соответствие высоким экологическим стандартам. Судно может быть оснащено как обычным дизельным двигателем, так и двигателем, работающим на газомоторном топливе, а в перспективе возможно использование только электрической энергии.

«Соталия» разработана с расчетом на создание максимально возможного удобства и безопасности для пассажиров и экипажа. Отличная обзорность, комфортные кресла, места для багажа, оснащённый гальюн, прогулочная палуба – сделают путешествие приятным и запоминающимся. Небольшая осадка и средства для посадки и высадки на необорудованный берег позволяют судну достигать труднодоступных мест стоянки.

Презентация проекта состоялась на международной промышленной выставке «Иннопром-2019».

Фото: Объединенная судостроительная компания