Морской «Скорпион»

Судостроительный завод «Пелла» поделился роликом со спуска на воду головного среднего рыболовного морозильного траулера «Скорпион». Это первое из двух судов проекта 1701, строящихся для группы компаний «ФЭСТ».
ТТХ:
- Длина наибольшая – 61,04 м,
- Ширина наибольшая – 14 м,
- Осадка расчетная – 5,9 м,
- Полное водоизмещение – 3130 тонн,
- Двигатель Wartsila 6L32, мощность 3480 кВт при 750 об/мин,
- Скорость – не менее 13,5 узлов,
- Экипаж – 38 человек,
- Класс РС КМ Ice2 AUT1 REF Fishingvessel.
Специальное оборудование
- Электрогидравлический кран 4 т SWL с вылетом стрелы 16 м,
- Промысловые гидравлические лебедки,
- Морозильный рыбный трюм вместимостью 1200 куб. м, температура -30°С. Производительность морозильного оборудования составляет не менее 70 тонн мороженной продукции в сутки (не менее 40 тонн филе в сутки).
Помимо всего перечисленного на видео можно заценить капризы питерской погоды.
Видео: Pella Shipyard