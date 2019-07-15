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Морской «Скорпион»
15.07.2019

Морской «Скорпион»

    • Судостроительный завод «Пелла» поделился роликом со спуска на воду головного среднего рыболовного морозильного траулера «Скорпион». Это первое из двух судов проекта 1701, строящихся для группы компаний «ФЭСТ».

    ТТХ:

    • Длина наибольшая – 61,04 м,
    • Ширина наибольшая – 14 м,
    • Осадка расчетная – 5,9 м,
    • Полное водоизмещение – 3130 тонн,
    • Двигатель Wartsila 6L32, мощность 3480 кВт при 750 об/мин,
    • Скорость – не менее 13,5 узлов,
    • Экипаж – 38 человек,
    • Класс РС КМ Ice2 AUT1 REF Fishingvessel.

    Специальное оборудование

    • Электрогидравлический кран 4 т SWL с вылетом стрелы 16 м,
    • Промысловые гидравлические лебедки,
    • Морозильный рыбный трюм вместимостью 1200 куб. м, температура -30°С. Производительность морозильного оборудования составляет не менее 70 тонн мороженной продукции в сутки (не менее 40 тонн филе в сутки).

    Помимо всего перечисленного на видео можно заценить капризы питерской погоды.

    Видео: Pella Shipyard


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