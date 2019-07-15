Морской «Скорпион»

Судостроительный завод «Пелла» поделился роликом со спуска на воду головного среднего рыболовного морозильного траулера «Скорпион». Это первое из двух судов проекта 1701, строящихся для группы компаний «ФЭСТ».

ТТХ:

Длина наибольшая – 61,04 м,

Ширина наибольшая – 14 м,

Осадка расчетная – 5,9 м,

Полное водоизмещение – 3130 тонн,

Двигатель Wartsila 6L32, мощность 3480 кВт при 750 об/мин,

Скорость – не менее 13,5 узлов,

Экипаж – 38 человек,

Класс РС КМ Ice2 AUT1 REF Fishingvessel.

Специальное оборудование

Электрогидравлический кран 4 т SWL с вылетом стрелы 16 м,

Промысловые гидравлические лебедки,

Морозильный рыбный трюм вместимостью 1200 куб. м, температура -30°С. Производительность морозильного оборудования составляет не менее 70 тонн мороженной продукции в сутки (не менее 40 тонн филе в сутки).

Помимо всего перечисленного на видео можно заценить капризы питерской погоды.

Видео: Pella Shipyard