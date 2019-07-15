Контейнерооборот лидеров

По итогам 1 полугодия 2019 года контейнерооборот Шанхая составил 21,55 млн TEU. За отчетный период через причалы порта прошло на 5,2% больше контейнеров, чем в январе-июне 2018 года.

Сингапур за отчетный период 2019 года обработал 18,03 млн TEU, что практически на уровне января-июня прошлого года (+0,1%).

В июне этого года Шанхай перевалил 3,76 млн TEU, сохранив уровень предыдущего месяца, в то же время на 4,4%, превысив показатель июня прошлого года.

Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 2,99 млн TEU (минус 4,8% к маю 2019 и минус 2,3% к июню 2018 года).