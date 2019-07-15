Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2019

На прошедшей неделе снижение спотовых ставок на американском и на южноамериканском трейдах сменился ростом.

Так, спотовые ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 1,7%, ставки на порты Средиземноморья – на 1,1%.

Ставки на порты западного побережья США выросли на 0,6%, рост ставок на порты восточного побережья США составил 3,6%.

Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе снизились на 1,2%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию существенно увеличились – плюс 19,5% по отношению к 27 неделе года. Ставки на Южную Америку повысились по сравнению с 27 неделей на 8,2%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные и восточные порты Японии, а также на Южную Корею сохранились на уровне позапрошлой недели. Ставки на Сингапур упали на 2,2%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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