Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2019
15.07.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2019

    • На прошедшей неделе снижение спотовых ставок на американском и на южноамериканском  трейдах сменился ростом.

    Так, спотовые ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 1,7%, ставки на порты Средиземноморья – на 1,1%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 0,6%, рост ставок на порты восточного побережья США составил 3,6%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе снизились на 1,2%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию существенно увеличились – плюс 19,5% по отношению к 27 неделе года. Ставки на Южную Америку повысились по сравнению с 27 неделей на 8,2%.

    На внутриазиатском трейде ставки  из Китая на западные и восточные порты Японии, а также  на Южную Корею  сохранились на уровне  позапрошлой недели. Ставки на Сингапур упали на 2,2%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.07.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 26, 2019
    На 26 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    20.02.2019
    Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    В январе 2019
    2019Балтийская таможняВнешняя торговля
    0
    25.04.2019
    ТOP-5 контейнерных терминалов России
    Итоги первого квартала 2019 года
    2019КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    28.06.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 25, 2019
    На 25 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize находились на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    20.06.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 25 2019
    Новый зерновой сезон уже не за горами, и Азовский фрахтовый рынок возвращается в свое обычное рабочее русло. По […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    01.04.2019
    Грузы РЖД
    По итогам первого квартала 2019 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом […]
    2019ПогрузкаРЖД
    0
    31.05.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 21, 2019
    На 21 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    09.04.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 15 неделя 2019
    На 15 неделе года во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Так, в порту Роттердам, по […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    10.06.2019
    Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за 4 месяца 2019 года составил 54,5 млн TEU. Это на 1,5% […]
    Только для подписчиков
    2019ГлобальноЛинии
    0
    15.07.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 29 неделя 2019
    На 29 неделе года во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Так, в порту Роттердам, по […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    15.04.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2019
    На 15 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывали разноплановую динамику. Выросли ставки на порты Средиземноморья, опустились […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    20.05.2019
    Frontline ожидает снижения ставок
    Прибыль в первом квартале выросла в 1,6 раза
    2019FrontlineТанкерФинансы
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    16.07.2019 Нужна ли лоцманам СРО
    02.07.2019 Вступил в силу приказ ФТС
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    28.06.2019 Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
    27.06.2019 Шаг вправо, шаг влево – транзит
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.07.2019 Порты-миллионеры
    16.07.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    15.07.2019 Контейнерооборот российских портов в июне 2019 увеличился на 1,5%
    15.07.2019 Контейнерооборот лидеров
    15.07.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2019
    12.07.2019 Конференция FREIGHT.DIGITAL 2019 Цифровизация международных контейнерных перевозок
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД