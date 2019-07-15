FESCO выкупает рублевые облигации

С целью завершения реструктуризации публичных долговых обязательств ПАО «ДВМП» (головная компания Транспортной группы FESCO) объявило выкуп оставшихся в обращении рублевых облигаций серий БО-01 и БО-02. Соответствующие публичные безотзывные оферты направлены держателям через систему Национального расчетного депозитария, а также опубликованы в сети Интернет, говорится в официальном сообщении компании.

Согласно офертам, ПАО «ДВМП» принимает акцепты держателей в период с 24 июля по 30 августа 2019 года включительно. Датой платежа по облигациям серии БО-01 установлено 18 сентября 2019 года, по облигациям серии БО-02 – 25 сентября 2019 года.

В соответствии с условиями публичной оферты, ПАО «ДВМП» обязуется выплатить держателям облигаций серии БО-01 денежные средства в размере 100% номинальной стоимости бумаг, дохода за шестой купонный период, а также обязательств по соглашениям о новации в отношении третьего, четвертого и пятого купонов. Держателям облигаций серии БО-02 ПАО «ДВМП» обязуется выплатить 100% номинальной стоимости и купонных доходов за седьмой, восьмой, девятый купонные периоды.