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FESCO выкупает рублевые облигации
15.07.2019

FESCO выкупает рублевые облигации

    • С целью завершения реструктуризации публичных долговых обязательств ПАО «ДВМП» (головная компания Транспортной группы FESCO) объявило выкуп оставшихся в обращении рублевых облигаций серий БО-01 и БО-02. Соответствующие публичные безотзывные оферты направлены держателям через систему Национального расчетного депозитария, а также опубликованы в сети Интернет, говорится в официальном сообщении компании.

    Согласно офертам, ПАО «ДВМП» принимает акцепты держателей в период с 24 июля по 30 августа 2019 года включительно. Датой платежа по облигациям серии БО-01 установлено 18 сентября 2019 года, по облигациям серии БО-02 – 25 сентября 2019 года.

    В соответствии с условиями публичной оферты, ПАО «ДВМП» обязуется выплатить держателям облигаций серии БО-01 денежные средства в размере 100% номинальной стоимости бумаг, дохода за шестой купонный период, а также обязательств по соглашениям о новации в отношении третьего, четвертого и пятого купонов. Держателям облигаций серии БО-02 ПАО «ДВМП» обязуется выплатить 100% номинальной стоимости и купонных доходов за седьмой, восьмой, девятый купонные периоды.


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