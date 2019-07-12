Новый балкер “K” Line

11 июля “K” Line приняла в эксплуатацию новый балкер серии «Corona» – «Corona Dynamic», сообщили SeaNews в компании.
Строительство осуществлялось на верфи Oshima. Новое судно, как и его систершипы, отличается увеличенной шириной и малой осадкой – это оптимальный вариант для доставки энергетического угля для японских теплоэлектростанций.
Судно оснащено такими энергосберегающими и экологически чистыми технологиями как Advanced Flipper Fins и Rudder Bulb, а также системой управления балластом.
«Corona Dynamic» будет работать на доставке энергетического угля для Hokuriku Electric Power Company.
Основные технические характеристики:
- длина – 234,99 м,
- ширина – 43 м,
- осадка – 12,885 м,
- дедвейт – 91,88 тыс. тонн,
- число трюмов – 5.