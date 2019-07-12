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Новый балкер “K” Line
12.07.2019

Новый балкер “K” Line

    • 11 июля “K” Line приняла в эксплуатацию новый балкер серии «Corona» – «Corona Dynamic», сообщили SeaNews в компании.

    Строительство осуществлялось на верфи Oshima. Новое судно, как и его систершипы, отличается увеличенной шириной и малой осадкой – это оптимальный вариант для доставки энергетического угля для японских теплоэлектростанций.

    Судно оснащено такими энергосберегающими и экологически чистыми технологиями как Advanced Flipper Fins и Rudder Bulb, а также системой управления балластом.

    «Corona Dynamic» будет работать на доставке энергетического угля для Hokuriku Electric Power Company.

    Основные технические характеристики:

    • длина – 234,99 м,
    • ширина – 43 м,
    • осадка – 12,885 м,
    • дедвейт – 91,88 тыс. тонн,
    • число трюмов – 5.

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