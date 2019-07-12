Lorus SCM внедряет блокчейн

Lorus SCM намерен внедрить систему блокчейн – распределенную базу данных. Как рассказали SeaNews в компании, разработка самого ядра блокчейна будет вестись собственными силами – в команде есть сотрудники, обладающие компетенциями по подключению блокчейн-пространств.

Подключаться Lorus SCM будет к открытой платформе Ethereum. При этом подключение к уже разработанным решениям будет вестись только в интеграции с системами блокчейн, разработанными банками (конкретные банки в компании называть не стали в силу подписанных документов о неразглашении).

Пилотные функции блокчейна в бизнес-процессах Lorus SCM планируется реализовать осенью 2019 года. Первым этапом станет смарт-контрактование на рынке экспедирования транспортных перевозок. Следующий этап – подключение блокчейна к согласованию и подписанию взаиморасчетов в транспортной логистике.

В Lorus SCM рассчитывают, что технология блокчейн позволит автоматизировать прием заявок и оформление перевозки, гарантировать клиентам высокую точность данных, перенести в цифровое пространство до 90% коммуникаций между сотрудниками компании и устранить задержки при перевозке.

«Рынок логистических операций утяжелен бумажным документооборотом, телефонными и личными коммуникациями, – говорит директор по инновациям Lorus SCM Рустем Искаков. – Блокчейн облегчит эти процессы и послужит гарантией прозрачности сделок и операций. Автоматизация процессов, защищенность данных, точность поставок и доверие заказчика крайне важны в нашей работе».

Блокчейн, поясняют в компании, представляет собой цепочку блоков, не прикрепленных к одному серверу. Каждый блок относится к определенному пользователю, что обеспечивает повышенную защищенность информации: все пользователи могут видеть полную цепочку, но редактировать блоки могут лишь их обладатели.

В системе фиксируются любые действия с грузом, которые сможет подтверждать каждый участник перевозки. С помощью упорядоченного алгоритма действий начало и конец перевозки будут зафиксированы в системе. Компания сможет полностью контролировать весь процесс перевозки груза и действий каждого его участника. Кроме того, блокчейн обеспечит гарантию надежности для клиентов.

После формирования заявки со стороны заказчика назначаются исполнители и точки погрузки-выгрузки. Дату, время погрузки и ключевые характеристики отправления заносят в базу. Далее исполнитель подтверждает присутствие груза в каждой новой точке. Система автоматически фиксирует прибытие заказа с помощью GPS-координат. При разгрузке товара исполнитель также вносит данные о дате, времени и состоянии груза. Все действия заказчика и исполнителя, включая оплату перевозки, контролирует смарт-контакт – алгоритм, поэтапно отмечающий достижение каждого пункта.

Внедрение технологии блокчейн проходит в рамках инновационной стратегии Lorus SCM.