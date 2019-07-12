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Юбилейная отгрузка «Газпром нефти»
12.07.2019

Юбилейная отгрузка «Газпром нефти»

    • Общий накопленный объем экспорта нефти сортов ARCO и Novy Port, добываемой «Газпром нефтью» на месторождениях Приразломное и Новопортовское, достиг 30 млн тонн. По информации компании, юбилейная партия, отгруженная в середине июня с рейдового перевалочного комплекса в Мурманске, уже доставлена потребителям в Северо-Западной Европе. Накопленный объем экспорта нефти арктических сортов компании на сегодняшний день сопоставим с вместимостью 750 тыс. автоцистерн протяженностью от Калининграда до Владивостока.

    Для организации поставок нефти сортов ARCO и Novy Port «Газпром нефть» создала уникальную логистическую схему круглогодичной транспортировки углеводородов. Ее ключевые элементы — нефтедобывающая платформа «Приразломная», терминал «Ворота Арктики», танкерный флот усиленного ледового класса, собственные и привлеченные ледоколы, рейдовый перевалочный комплекс.

    Эффективность и безопасность работы обеспечивает первая в мире цифровая система управления арктической логистикой «Капитан», разработанная специалистами «Газпром нефти». С ее помощью компания осуществляет круглогодичный вывоз всего объема добываемой нефти с минимальными затратами.

    «Успешный опыт “Газпром нефти” в организации круглогодичного вывоза нефти, добываемой нашей компанией в российской Арктике, позволяет наращивать объемы экспорта и повышать эффективность бизнеса. В 2019 году список покупателей нефти сортов ARCO и Novy Port расширился — все больше крупных европейских переработчиков заинтересованы в приобретении востребованной арктической нефти, гарантированная бесперебойная доставка которой обеспечена уникальной логистической схемой и использованием современных цифровых технологий», – отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

    По прогнозам «Газпром нефти», в первом полугодии 2019 г. объем экспортных отгрузок арктических сортов нефти составит около 5,5 млн тонн — на 10% больше, чем в первой половине прошлого года.

    Юбилейная отгрузка «Газпром нефти»


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