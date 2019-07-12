Историческая операция ледокольного судна «Совкомфлота»

Впервые в истории реализации проекта «Сахалин-2» и впервые в мире ледокольное судно снабжения под флагом России будет выполнять установку фильтров для предотвращения выноса песка в газодобывающие скважины, сообщает пресс-служба «Сахалин Энерджи». С этой целью вчера ледокольное судно снабжения «SCF Endeavour», обслуживающий морские платформы компании «Сахалин Энерджи», вышел из Сахалинского западного морского порта и держит курс на север Сахалина к платформе «Лунская-А».

«Во время добычи газа давление в резервуаре падает, и порода начинает разрушаться, – рассказывает старший инженер по ремонту и заканчиванию скважин «Сахалин Энерджи» Кирилл Гнатенко, – через какое-то время скважина начинает выносить песок, что приводит к понижению дебита. Поэтому с 2016 года мы заканчиваем газовые скважины с применением гравийной набивки в необсаженном стволе. Это делается для предотвращения выноса песка, который приводит к эрозии внутрискважинного и поверхностного оборудования, из продуктивного пласта».

Для выполнения этой операции на палубе судна установлен модуль весом 550 тонн. Столько весит одно лишь оборудование, без учета песка и жидкости-носителя (гель). Если же заполнить резервуары полностью, вес комплекса достигнет 1400 тонн.

Чтобы производить все эти работы, не прибегая к помощи иностранных судов, «Сахалин Энерджи» в декабре 2018 года приняла решение о модернизации «SCF Endeavour».

Как отметил начальник отдела по морским операциям «Сахалин Энерджи» Александр Лукашик, теперь компания может выполнять весь цикл самостоятельно, таким образом экономятся время и деньги. «Кроме того, работа с новым оборудованием – это еще и новый опыт для экипажа судна и морского порта», – добавил он.

Комплекс полностью автоматизирован, поэтому для его обслуживания требуется минимум персонала. Мониторинг и управление ведется из контрольной комнаты.

По приходу к месту проведения работ гибкий шланг из нержавеющей стали с судна «SCF Endeavour» поднимут краном на высоту 13-этажного дома до соединения на первой палубе «Лунской-А». Затем по шлангу будет подаваться смесь песка и геля. Чтобы обеспечить максимальную безопасность при проведении работ продуман каждый шаг операции, а для большей устойчивости на «SCF Endeavour» установлена дополнительная независимая система динамического позиционирования, в дополнение к уже существующим двум, которая будет удерживать судно на одном месте во время закачки.

«Современный комплекс по контролю пескопроявления в скважинах, который установлен на нашем судне, позволяет производить работы в том числе и по гидроразрыву пласта. Все это влияет на рентабельность добычи углеводородов, – отметил капитан «SCF Endeavour» Владислав Платонов. – Наша цель – довести судно до точки назначения, подождать, пока приготовится платформа, подойти к ней и удерживаться возле нее до завершения операции. Задача эта отличается от тех, которые мы выполняли ранее, но мы справимся», – уверен капитан.

Высокотехнологичный модуль после окончания работ по набивке скважинных фильтров разберут и отправят на хранение до следующей операции.

Фото: пресс-служба “Сахалин Энерджи”