Самое большое крановое судно

Помимо самого большого в мире контейнеровоза, в своей первый рейс на этой неделе вышло и еще одно судно с титулом «самое большое» – полупогружное крановое судно (SSCV) «Sleipnir» компании Heerema. Строительство осуществлялось в Сингапуре, переход в Испанию должен занять порядка 45 дней.

«Sleipnir» (название взято из мифологии, это восьминогий конь верховного божества скандинавского пантеона Одина) предназначен для работы на крупных шельфовых проектах – установки и монтажа отдельных конструкций буровых платформ и ветроэлектрогенераторов.

На судне установлено два мощных поворотных крана и – впервые на крановом судне – двигатели двойного действия, позволяющие использовать в качестве бункера как газойль, так и сжиженный природный газ.

Бункеровку «Sleipnir» обеспечил Titan LNG – и это стала самой крупномасштабной бункерной операцией за всю историю: «восьминогая лошадка» «скушала» зараз 3 тысячи тонн СПГ. Перекачка заняла двое суток и производилась методом «борт-борт» в 12 милях от берегов Суматры с бункеровщика «Coral Fraseri», который Titan LNG специально зафрахтовал для этой операции. Этого объема «Sleipnir» должно хватить до Средиземного моря, а там его снова «подкормит» «Coral Fraseri» – крановое судно пойдет в обход Африканского Рога, а бункеровщик – через Суэцкий канал.

Немного о «Sleipnir». Дина судна составляет 220 м, ширина – 102 м, длина рабочей палубы – 180 м, ширина рабочей палубы – 97,5 м, осадка – 12-32 м.

Жилой отсек позволяет разместить в одноместных и двухместных каютах 400 человек (в английском варианте сказано «мужчин», никакого феминизма. Кстати, в описании вакансий на «Sleipnir» никаких ограничений по этому признаку не стоит). Спасательных шлюпок 9, каждая на 70 человек.

Суммарная мощность силовой установки – 96 МВт (12 двигателей по 8 МВт каждый), по три двигателя в четырех машинных отделениях.

Два крана имеют грузоподъемность по 10 тыс. тонн каждый, в тандеме могут поднимать до 20 тыс. тонн.

На палубе может быть размещен груз суммарной массой 20 тыс. тонн, максимальная допустимая нагрузка на Heavy Lift площадке составляет 15 тонн на кв. м, на главной палубе – 10 тонн на кв. м. Общая площадь палубы – 12 тыс. кв. м.

Вертолетная площадка диаметром 28 м с максимальной нагрузкой 15,6 тонн позволяет принимать вертолеты типа Augusta Westland EH101 или Sikorsky S-92.

Минимальная скорость – 10 узлов.