Aker Arctic и Росатом будут сотрудничать

АО «Атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом») и финская компания Aker Arctic Technology подписали меморандум о взаимопонимании. Цель документа – развитие сотрудничества на рынке проектирования различных типов судов и управления проектами.

По информации пресс-службы «Атомэнергомаша», стороны планируют взаимодействовать в сфере проектирования оптимизированных плавучих атомных энергоблоков, первичной оценки технико-экономических параметров плавучих электростанций на СПГ для принятия инвестиционных решений, экспертизы инициативы создания проекта и постройки полупогружного транспортного судна ледового класса для перевозки сверхтяжёлых и негабаритных грузов, а также экспертизы проекта и постройки контейнеровозов ледового класса для круглогодичной навигации на линиях Северного морского пути.