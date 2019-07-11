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Aker Arctic и Росатом будут сотрудничать
11.07.2019

Aker Arctic и Росатом будут сотрудничать

    • АО «Атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом») и финская компания Aker Arctic Technology подписали меморандум о взаимопонимании. Цель документа – развитие сотрудничества на рынке проектирования различных типов судов и управления проектами.

    По информации пресс-службы «Атомэнергомаша», стороны планируют взаимодействовать в сфере проектирования оптимизированных плавучих атомных энергоблоков, первичной оценки технико-экономических параметров плавучих электростанций на СПГ для принятия инвестиционных решений, экспертизы инициативы создания проекта и постройки полупогружного транспортного судна ледового класса для перевозки сверхтяжёлых и негабаритных грузов, а также экспертизы проекта и постройки контейнеровозов ледового класса для круглогодичной навигации на линиях Северного морского пути.


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