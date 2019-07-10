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Уникальная операция уникального судна
10.07.2019

Уникальная операция уникального судна

    • Boskalis получил контракт на транспортировку круизного лайнера «Carnival Vista» на ремонт – и опубликовал ролик, как он собирается это сделать. В операции, которую в Boskalis описывают как первую в мире, будет задействован «BOKA Vanguard» – самое большое полупогружное специализированное heavylift-судно. «Carnival Vista» тоже немаленький – 300 метров в длину, почти 4 тысячи пассажиров.

    «BOKA Vanguard» заберет «Carnival Vista» из Фрипорта на Багамах и оттранспортирует на судоремонтный завод. Куда именно, Boskalis не сообщает, но уточняет, что в Карибском регионе возможности поставить судно в сухой док не было, поэтому во время ремонтных работ «Carnival Vista» будет оставаться на борту «BOKA Vanguard». Операция по погрузке «Carnival Vista» на «BOKA Vanguard» планируется на 12-14 июля.

    Почему круизник не сможет дойти до дока самостоятельно – а потому, что у него возникли проблемы с азиподами. Но планируется, что к следующему круизу «Carnival Vista» будет готово к работе.

    Видео: Boskalis


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