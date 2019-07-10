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У ОТЛК ЕРА новый китайский партнер
10.07.2019

У ОТЛК ЕРА новый китайский партнер

    • АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и логистический оператор Lanzhou Anting PIL Logistics заключили Меморандум о взаимопонимании. Стороны будут совместно развивать железнодорожные контейнерные грузоперевозки в сообщении Китай – Европа – Китай. Алексей Гром, президент ОТЛК ЕРА, и Фанг Чну-Ян, председатель правления Lanzhou Anting PIL Logistics, 5 июля подписали меморандум в городе Ланьчжоу (КНР).

    Согласно документу, ОТЛК ЕРА будет отвечать за транзитные перевозки от терминала к терминалу по железнодорожной колее 1520 мм, а Lanzhou Anting PIL Logistics обеспечит взаимодействие с китайскими клиентами. Стороны также договорились объединить усилия по продвижению маршрута для привлечения новых грузоотправителей.

    Город Ланьчжоу в провинции Ганьсу – это важный транспортный узел на северо-западе Китая, отмечают в ОТЛК ЕРА. Особая экономическая и административная зона «Ланьчжоуский новый район» (Lanzhou New Area) была открыта в 2012 году и стала пятым по счету новым районом государственного уровня, утвержденным Госсоветом Китая. Его проектная площадь достигнет 806 кв. км, а население превысит 100 тыс. человек. «Ланьчжоуский новый район» является первым новым районом государственного уровня в северо-западной части Китая, который призван обеспечить опережающее развитие региона, в том числе через наращивание экспорта товаров в западном направлении.


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