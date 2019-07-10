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Операция по спасению коров
10.07.2019

Операция по спасению коров

    • Операция ship-to-ship по спасению коров с судна, севшего на мель, разворачивается в водах Чили.

    По информации местных властей, порядка 250 коров перевозили в грузовиках на судне ро-ро. На прошлой неделе судно село на мель после того, как капитан покончил с собой.

    Первую партию животных вчера удалось снять и перевезти на другом ро-ро судне в безопасное место рядом с портом. Суда, находящиеся рядом, также помогают в операции и транспортируют небольшие партии спасенных коров. Однако без потерь не обошлось – порядка 40 животных погибло.

    Рассматривается вопрос о наложении санкций на судовладельца по факту происшествия и ненадлежащих условий перевозки животных.


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