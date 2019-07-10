Операция по спасению коров

Операция ship-to-ship по спасению коров с судна, севшего на мель, разворачивается в водах Чили.

По информации местных властей, порядка 250 коров перевозили в грузовиках на судне ро-ро. На прошлой неделе судно село на мель после того, как капитан покончил с собой.

Первую партию животных вчера удалось снять и перевезти на другом ро-ро судне в безопасное место рядом с портом. Суда, находящиеся рядом, также помогают в операции и транспортируют небольшие партии спасенных коров. Однако без потерь не обошлось – порядка 40 животных погибло.

Рассматривается вопрос о наложении санкций на судовладельца по факту происшествия и ненадлежащих условий перевозки животных.