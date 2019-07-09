Все порты Финляндии

Суммарный контейнерооборот портов Финляндии за 5 месяцев 2019 года достиг почти 690 тыс. TEU. Это на 0,4% больше аналогичного показателя прошлого года.

По данным агентства транспорта и связи Финляндии, ХаминаКотка за январь-май 2019 года обработала почти 290,3 тыс. TEU, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Второй по объемам перевалки порт Финляндии – Хельсинки также увеличил контейнерооборот на 1,7%, до 221,3 тыс. TEU. Раума за отчетный период перевалила порядка 113,1 тыс. TEU, на 0,6% меньше, чем за 5 месяцев 2018 года.

Через причалы Ханко за отчетный период прошло более 25,1 тыс. TEU — на 0,6% больше контейнеров, чем за аналогичный период 2018 года. Оборот контейнеров в Оулу, напротив, снизился на 26,7% до 15 тыс. TEU.

Кеми и Торнио в отчетном периоде увеличили объемы перевалки контейнеров — на 33,4% (до 6,9 тыс. TEU) и на 6,6% (до 6,3 тыс. TEU) соответственно. В то же время, Коккола и Пори существенно сократили оборот на 24,2% (до 5,8 тыс. TEU) и на 96,6% (до 210 TEU) соответственно.

Турку по итогам отчетного периода перевалил 1,4 тыс. TEU (+14,8%), Уусикапунки — 831 TEU (-2,9%), Раахе — 248 TEU (рост в 12,4 раза) и Экерё — 20 TEU ( рост в 20 раз).

Кроме этого, по итогам января-мая 2019 года перевалку контейнеров произвели порты Рахья (2,2 тыс. TEU), Пиетарсаари (604 TEU), Эурайоки (8 TEU) и Марианхамина (1 TEU), в аналогичном периоде прошлого года данные порты обработку контейнеров не осуществляли.