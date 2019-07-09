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Платформы для проекта «Смарт логистика»
09.07.2019

Платформы для проекта «Смарт логистика»

    • ООО «Логбокс» принял первые фитинговые платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров российского производства («Завод металлоконструкций», г. Энгельс),

    Парк платформ привлекается для регулярного курсирования контейнерных поездов в рамках совместного проекта ООО «Логбокс» и ОАО «РЖД» – «Смарт логистика», который предусматривает экспресс-доставку контейнеров короткими шаттлами в 7-10 платформ с терминала в Ворсино на станции Подмосковья. В перспективе этот проект планируется масштабировать на другие регионы.

    Как рассказали SeaNews в «Логбокс», компания приняла 100 платформ из общей партии по договору поставки в 500 платформ. Ожидается, что оставшееся количество платформ будет поставлено до конца сентября.


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