Платформы для проекта «Смарт логистика»

ООО «Логбокс» принял первые фитинговые платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров российского производства («Завод металлоконструкций», г. Энгельс),

Парк платформ привлекается для регулярного курсирования контейнерных поездов в рамках совместного проекта ООО «Логбокс» и ОАО «РЖД» – «Смарт логистика», который предусматривает экспресс-доставку контейнеров короткими шаттлами в 7-10 платформ с терминала в Ворсино на станции Подмосковья. В перспективе этот проект планируется масштабировать на другие регионы.

Как рассказали SeaNews в «Логбокс», компания приняла 100 платформ из общей партии по договору поставки в 500 платформ. Ожидается, что оставшееся количество платформ будет поставлено до конца сентября.