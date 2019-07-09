Новый контейнерный терминал в Московской области

АО «ОборонАвиаХран» (входит в Группу компаний «Оборонлогистика») приступило к созданию контейнерного терминала на базе складского комплекса вблизи железнодорожной станции Голицыно (западное направление, в 25 км от Москвы). Терминал будет круглосуточно предоставлять услуги по приёму и отправке рефрижераторных и смешанных контейнерных грузов в направлении Дальнего Востока и Китая железнодорожным и автомобильным транспортом.

По информации «Оборонлогистики», контейнерная площадка размещается на собственных путях необщего пользования АО «ОборонАвиаХран», общая протяжённость которых составляет 4,5 км. Основными преимуществами терминала, отмечают в компании, являются удобное расположение, транспортная доступность, наличие собственных железнодорожных путей и маневрового локомотива. Вместимость площадки – до 1 тыс. ТЕU с возможностью увеличения. Площадка оснащена доступом к электросетям и способна принимать и размещать рефконтейнеры с продукцией, требующей соблюдения постоянного температурного режима (рыбной, мясной и продукцией растительного происхождения).

Есть также возможность приема и отправки универсальных (сухих) контейнеров с товарами народного потребления, приема гружёных и отгрузки порожних танк-контейнеров с сжиженным газом и других опасных грузов (лицензия на работу с опасными грузами у предприятия есть). В ближайшем будущем предполагается создать на терминале зону временного хранения (СВХ) для акцизных импортных грузов.