Назначен начальник Анапского таможенного поста

Приказом ФТС России от 2 июля 2019г. №2021-К на должность начальника Анапского таможенного поста Новороссийской таможни назначен полковник таможенной службы Андрей Веселов.

По информации Новороссийской таможни, А.Н.Веселов – уроженец города Миллерово Ростовской области. Образование – высшее: в 1993 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

В таможенных органах с 2003 года. Предыдущее место службы – заместитель начальника Приморского таможенного поста Новороссийской таможни.

Как пояснили SeaNews в Новороссийской таможни, до 2018 года должность начальника Анапского таможенного поста занимала майор таможенной службы Ольга Вавилина, 1,5 года назад она была назначена начальником новороссийского западного таможенного поста. Должностные обязанности начальника Анапского поста исполнял и.о.