«Красные Баррикады» стали частью ОСК

В конце июня состоялись открытые торги по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ССЗ „Красные Баррикады“» (Астраханская область). Аукционный лот представлял собой комплекс объектов капитального строительства, сооружений, земельных участков и движимого имущества, сообщает пресс-служба правительства Астраханской области. Имущество обанкротившегося завода «Красные Баррикады”за 955 млн рублей приобрело АО «Южный центр судостроения и судоремонта», входящее в состав «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК). Победитель торгов сразу оплатил 10% от суммы лота. Оставшиеся деньги должны быть перечислены до 20 июля текущего года.

Выкупленный завод войдет в состав предприятий «Южного центра судостроения и судоремонта» и будет встроено в судостроительный кластер, создаваемый в регионе, куда войдут еще два предприятия – завод «Лотос» и «Астраханское судостроительное производственное объединение» (АСПО), сообщается на странице предприятия в одной из соцсетей. На «Красных Баррикадах» будет модернизировано оборудование и предприятие сможет выпускать сухогрузы, а также участвовать в производственной цепочке вместе с остальными участниками кластера.

Напомним, 14 мая в Ахтубинске был подписан меморандум о намерениях между правительством Астраханской области, ОСК и одним из российских банков. Предметом меморандума стал вопрос возобновления работы на площадке судостроительного завода «Красные Баррикады», который по причине банкротства прекратил работу в марте прошлого года. По информации пресс-службы правительства Астраханской области, стороны договорились о сотрудничестве в вопросе возобновления работы завода — каждая в пределах своей компетенции. Так, АО «ОСК» разработало концепцию развития судостроительного комплекса региона с учётом возобновления деятельности на производственной площадке «Красных Баррикад». До 26 июля 2019 года корпорация должна согласовать с правительством Астраханской области комплекс мероприятий, позволяющих заводу начать производственную деятельность.

В свою очередь, региональное правительство намерено содействовать созданию особой экономической зоны на территории «Красных Баррикад». Предполагается ввести здесь льготный налоговый режим и поддерживать инвестиционные и инновационные проекты.