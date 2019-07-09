Как поднимали 215-тонный агрегат на буровую

На видео ниже – установка краноблочного компенсатора на буровую платформу «Ocean Blackhawk» компании Diamond Offshore. Вес агрегата – 215 тонн, поднимали его в полностью собранном состоянии. Выполняли операцию в мае этого года ST Engineering Halter Marine and Offshore (STEHMO) при участии Carol Crane Rigging & Lifting Technology и Mammoet.

Буровая установка «Ocean Blackhawk» построена в 2014 году на верфи Hyundai Heavy Industries в Ульсане. Она может работать на глубине до 3 тыс. метров, глубина бурения – до 12 тыс. метров. Сейчас установка занята по контракту с Anadarko на проекте Hess в Мексиканском заливе. Ставка фрахта составляет, по информации 495 тыс. долларов в день. Этот контракт заканчивается в середине апреля 2020 года, плюс у Anadarko есть еще год в опционе до середины апреля 2021.

В этом году Diamond Offshore отфрахтовала «Ocean Blackhawk» Woodside для работы на месторождении SNE у берегов Сенегала с первого квартала 2022 до первого квартала 2023 года. А чуть раньше – в последнем квартале 2020 года – к бурению на SNE приступит систершип «Ocean Blackhawk», «Ocean BlackRhino». Вместе им предстоит пробурить 18 скважин плюс еще 8 в опционе.

Видео: Offshore Engineer