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Как поднимали 215-тонный агрегат на буровую
09.07.2019

Как поднимали 215-тонный агрегат на буровую

    • На видео ниже – установка краноблочного компенсатора на буровую платформу «Ocean Blackhawk» компании Diamond Offshore. Вес агрегата – 215 тонн, поднимали его в полностью собранном состоянии. Выполняли операцию в мае этого года ST Engineering Halter Marine and Offshore (STEHMO) при участии Carol Crane Rigging & Lifting Technology и Mammoet.

    Буровая установка «Ocean Blackhawk» построена в 2014 году на верфи Hyundai Heavy Industries в Ульсане. Она может работать на глубине до 3 тыс. метров, глубина бурения – до 12 тыс. метров. Сейчас установка занята по контракту с Anadarko на проекте Hess в Мексиканском заливе. Ставка фрахта составляет, по информации 495 тыс. долларов в день. Этот контракт заканчивается в середине апреля 2020 года, плюс у Anadarko есть еще год в опционе до середины апреля 2021.

    В этом году Diamond Offshore отфрахтовала «Ocean Blackhawk» Woodside для работы на месторождении SNE у берегов Сенегала с первого квартала 2022 до первого квартала 2023 года. А чуть раньше – в последнем квартале 2020 года – к бурению на SNE приступит систершип «Ocean Blackhawk», «Ocean BlackRhino». Вместе им предстоит пробурить 18 скважин плюс еще 8 в опционе.

    Видео: Offshore Engineer


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