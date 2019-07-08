Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Железнодорожные контейнеры
08.07.2019

Железнодорожные контейнеры

    • По итогам первого полугодия 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения составила 2,38 млн TEU. Это на 14,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. 

    В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 10% до 987,3 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 12,8% до 622,3 тыс. TEU, импортные – на 25,4% до 502,6 тыс. TEU и транзитные – на 18,7% до 264 тыс. TEU.

    Суммарные перевозки груженых контейнеров составили 1,59 млн TEU (+13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). 

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», самая высокая динамика отмечена в перевозках лесных грузов – плюс 45,4% (до 251 тыс. TEU) и остальных и сборных грузов – плюс 24,8% (до 50 тыс. TEU).

    Выросла перевозка химикатов и соды – на 11,1% (до 262,7 тыс. TEU), метизов – на 9,4% (до 135,3 тыс. TEU), промышленных товаров – на 12,3% (до 133,5 тыс. TEU), автомобилей – на 9,5% (до 116,3 тыс. TEU), машин, станков и двигателей – на 6% (до 105,5 тыс. TEU). 

    Перевозка черных металлы в контейнерах выросла на 13% (до 65,9 тыс. TEU), цветных металлов – на 2,9% (до 54,9 тыс. TEU). 

    Строительных грузов в контейнерах было перевезено 52,7 тыс. TEU – на 15,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года. По итогам 6 месяцев этого года увеличились также перевозки нефтяных грузов – на 8,3%, до 42 тыс. TEU.   

    В то же время перевозки бумаги в контейнерах снизились на 0,7% и составили 153,4 тыс. TEU. Также снизились относительно показателя 6 месяцев 2018 года перевозки химических и минеральных удобрений – на 17,9% (до 20,5 тыс. TEU).

    В июне 2019 года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 404,8 тыс. TEU, что на 9,1% больше, чем в июне 2018 года (+0,7% к уровню мая 2019 года).

     


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.01.2019
    Жд экспорт через порты
    Итоги 2018 года
    2018РЖДЭкспорт
    0
    05.07.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за первое полугодие 2019 года увеличилась на 1,8%, составив […]
    2019ПортыРЖДЭкспорт
    0
    26.06.2019
    Все порты Финляндии
    Все порты Финляндии совокупно обработали  за январь-апрель этого года больше 543,1 тыс. TEU. Это на 1,3% меньше аналогичного […]
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    31.05.2019
    Контейнероборот портов Малайзии
    Итоги 3 месяцев
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотМалайзия
    0
    16.04.2019
    «Логбокс» подписался с РЖД
    Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» и логистический оператор ООО «Логбокс», входящий в группу компаний Freight […]
    Freight VillageКонтейнерные перевозкиРЖДСоглашение
    0
    21.03.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 12 2019
    На азовском фрахтовом рынке еще не все грузоотправители готовы принять тот факт, что рынок растет, и по-прежнему предлагают […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    29.04.2019
    Контейнероборот китайских портов
    Контейнерооборот 10 крупнейших контейнерных портов Китая по итогам первого квартала 2019 года составил 44,6 млн TEU. Это на […]
    Только для подписчиков
    2019КитайКонтейнерооборот
    0
    15.05.2019
    Грузы UCL Port
    Суммарный грузооборот стивидорного дивизиона UCL Port (входит в UCL Holding) составил в первом квартале 2019 года 9,9 млн […]
    2019UCLHГрузооборот
    0
    08.05.2019
    Железнодорожные контейнеры
    По итогам января-апреля 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения составила 1,57 млн […]
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    28.01.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2019
    На прошедшей неделе фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться. Ставки на американском трейде также пошли вниз. Так, […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    26.03.2019
    Экспорт и импорт ТНП
    Российский импорт кожаной обуви в январе этого года, по данным ФТС России, составил 5,8 млн пар, что всего […]
    2019ИмпортТНПЭкспорт
    0
    28.05.2019
    MAN о российском рынке грузовиков
    Где компания видит потенциал и за счет чего снижается доля азиатских и европейских брендов на российском рынке
    2019MAN АвторынокАпрель
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.07.2019 Вступил в силу приказ ФТС
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    28.06.2019 Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
    27.06.2019 Шаг вправо, шаг влево – транзит
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    Контейнерные перевозки Показать всё
    09.07.2019 Конференция FREIGHT.DIGITAL 2019 Цифровизация международных контейнерных перевозок
    09.07.2019 Все порты Финляндии
    09.07.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    08.07.2019 Top-25 контейнерных линий в июле
    08.07.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    08.07.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД