Железнодорожные контейнеры

По итогам первого полугодия 2019 года объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах сообщения составила 2,38 млн TEU. Это на 14,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 10% до 987,3 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 12,8% до 622,3 тыс. TEU, импортные – на 25,4% до 502,6 тыс. TEU и транзитные – на 18,7% до 264 тыс. TEU.

Суммарные перевозки груженых контейнеров составили 1,59 млн TEU (+13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», самая высокая динамика отмечена в перевозках лесных грузов – плюс 45,4% (до 251 тыс. TEU) и остальных и сборных грузов – плюс 24,8% (до 50 тыс. TEU).

Выросла перевозка химикатов и соды – на 11,1% (до 262,7 тыс. TEU), метизов – на 9,4% (до 135,3 тыс. TEU), промышленных товаров – на 12,3% (до 133,5 тыс. TEU), автомобилей – на 9,5% (до 116,3 тыс. TEU), машин, станков и двигателей – на 6% (до 105,5 тыс. TEU).

Перевозка черных металлы в контейнерах выросла на 13% (до 65,9 тыс. TEU), цветных металлов – на 2,9% (до 54,9 тыс. TEU).

Строительных грузов в контейнерах было перевезено 52,7 тыс. TEU – на 15,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года. По итогам 6 месяцев этого года увеличились также перевозки нефтяных грузов – на 8,3%, до 42 тыс. TEU.

В то же время перевозки бумаги в контейнерах снизились на 0,7% и составили 153,4 тыс. TEU. Также снизились относительно показателя 6 месяцев 2018 года перевозки химических и минеральных удобрений – на 17,9% (до 20,5 тыс. TEU).

В июне 2019 года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 404,8 тыс. TEU, что на 9,1% больше, чем в июне 2018 года (+0,7% к уровню мая 2019 года).