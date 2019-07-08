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Первый в мире плавучий энергоблок передан заказчику
08.07.2019

Первый в мире плавучий энергоблок передан заказчику

    • Уникальный атомный плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов», строительство которого вели на площадке ФГУП «Атомфлот» в Мурманске специалисты «Балтийского завода», передан заказчику – концерну «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»).

    Таким образом, строительство ПЭБ «Академик Ломоносов» завершилось подписанием приемочного акта, согласно которому энергоустановка прошла в полном объеме все испытания, предусмотренные техническим проектом, и успешно подтвердила свои характеристики. Также был подписан акт приема-передачи плавучего энергоблока заказчику, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

    Недавно «Росэнергоатом» получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергоблока сроком на 10 лет – до 2029 года.

    «Передача построенного объекта заказчику – знаковый этап. Акт приемки удостоверяет, что обязательства исполнителя перед заказчиком полностью выполнены, а результаты работ соответствуют условиям договора. Мы приняли выполненные исполнителем работы и теперь начинаем активную подготовку плавучего энергоблока к транспортировке к месту постоянной дислокации – в город Певек Чукотского автономного округа», – отметил генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров.

    По словам руководителя проекта «Балтийского завода» по строительству ПЭБ Алексея Владимирова, «Балтийский завод» будет участвовать в подготовке судна к перегону из Мурманска в Певек, начало которого запланировано на август 2019 года. «После прихода судна на место постоянного базирования Балтийский завод окажет шефмонтажные услуги по раскреплению устройств связи с берегом, подсоединению систем передачи электрической и тепловой энергии. После завершения всех монтажных работ мы продолжим исполнять гарантийные обязательства до середины 2021 года», – рассказал он.

    Ввод плавучего энергоблока в эксплуатацию в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) планируется осуществить до конца 2019 года. За это время в Певеке планируется завершить работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений ПАТЭС, а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии в энергосети «Чукотэнерго» и тепла в теплосети города.

    В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла – Чаунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС (г. Билибино). Размещение ПАТЭС в г. Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, ПАТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.

    Справка SeaNews:

    ПЭБ проекта 20870 «Академик Ломоносов» – это несамоходное судно с двумя атомными реакторными установками “КЛТ-40” на борту, предназначенное для обеспечения электроэнергией и теплом труднодоступных объектов в северных морях, а также для опреснения морской воды. Согласно техническим характеристикам, ПЭБ способен в номинальном режиме выдавать в береговые сети до 70 МВт электроэнергии и 300 МВт тепловой энергии, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением 200 000 человек.

    Плавучая атомная станция малой мощности состоит из гладкопалубного несамоходного судна с двумя реакторными установками КЛТ-40С ледокольного типа, разработанными ОАО «ОКБМ им. Африкантова». Длина судна — 144 метра, ширина — 30 метров. Водоизмещение — 21,5 тысячи тонн. Установленная электрическая мощность каждого реактора — 35 МВт, тепловая мощность — 140 гигакалорий в час.


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