Северо-Кавказская железная дорога предлагает организовать контрейлерные перевозки на Черноморском побережье.

По словам начальника СКЖД Владимира Пястолова, Северо-Кавказская железная дорога предлагает организовать на Сочинском направлении перевозку из Краснодара большегрузных автомобилей на специальных контрейлерных платформах. Время доставки в пути составит порядка 8 часов. При этом, отмечают в СКЖД, для грузовладельца выстраивается понятная логистика, так как поезд курсирует по расписанию, что очень важно при перевозке скоропортящихся продуктов.

Выбор участка Краснодар-Сортировочный – Адлер – Краснодар-Сортировочный для организации контрейлерных перевозок обусловлен рядом причин, поясняют в СКЖД. В связи с увеличением числа отдыхающих на черноморских курортах отмечается рост потока легковых автомобилей, а возросшее в регионе потребление продуктов питания и товаров народного потребления ведет к увеличению потока грузового автотранспорта. В свою очередь, контрейлерные перевозки позволят разгрузить дороги на побережье, снизить уровень аварийности, загрязнения атмосферы и разрушения дорожного полотна.

По словам начальника Ростовского агентства транспортного обслуживания АО «ФГК» Ольги Исаковой, большегрузные автомобили планируется перевозить на специальных инновационных железнодорожных платформах, на которых транспорт закрепляется с помощью быстросъемных упоров. Такие платформы имеют более низкий уровень пола, поэтому в Европе такие перевозки называют «Бегущее шоссе».

Проект по организации контрейлерных перевозок планируется запустить во втором полугодии 2019 года.