Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2019

На 27 неделе года на основных исследуемых трейдах отмечено снижение спотовых ставок.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр на прошлой неделе опустились на 1,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 2,9%.

Ставки на порты западного побережья США понизились на 4,1%, на порты восточного побережья – на 0,9%.

Ставки из Китая на Персидский залив уменьшились на 0,3%, на Южную Америку – на 10,9%. В то же время значительно поднялись ставки из Китая на Австралию и Новую Зеландию – плюс 16% к уровню 26 недели.

На внутриазиатском трейде произошло увеличение спотовых ставок на западные порты Японии – на 1,3%, на восточные – остались без изменений. Ставки на Южную Корею также выросли на 6,8%. Спотовые ставки на Сингапур сократились на 2,9%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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