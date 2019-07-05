Жд экспорт через порты

Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за первое полугодие 2019 года увеличилась на 1,8%, составив 152,2 млн тонн.

В структуре экспортного грузопотока 51,1% от всего объема погрузки приходится на уголь. Доля нефти составляет 26,7%, черных металлов – 7,5%, удобрений – 6,7%.

По данным РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 9,5%, нефти – на 2,3%, руды – на 20,5%, химических грузов и соды – на 2,6% и удобрений – на 6,7%.

За 6 месяцев этого года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 64,4 млн тонн (+1,4% к уровню 6 месяцев 2018 года), в порты Юга – 36,8 млн тонн (-1,1%).

Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 51 млн тонн, что на 4,4% больше показателя января-июня 2018 года.

В июне этого года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 23,7 млн тонн. Это на 7,8% меньше предыдущего месяца.