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Жд экспорт через порты
05.07.2019

Жд экспорт через порты

    • Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за первое полугодие 2019 года увеличилась на 1,8%, составив 152,2 млн тонн.        

    В структуре экспортного грузопотока 51,1% от всего объема погрузки приходится на уголь. Доля нефти составляет 26,7%, черных металлов – 7,5%, удобрений – 6,7%.

    По данным РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 9,5%, нефти – на 2,3%, руды – на 20,5%, химических грузов и соды – на 2,6% и удобрений – на 6,7%.

    За 6 месяцев этого года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 64,4 млн тонн (+1,4% к уровню 6 месяцев 2018 года), в порты Юга – 36,8 млн тонн (-1,1%).

    Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 51 млн тонн, что на 4,4% больше показателя января-июня 2018 года.                    

    В июне этого года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 23,7 млн тонн. Это на 7,8% меньше предыдущего месяца.


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