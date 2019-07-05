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Возбуждено дело против экс-главы Росавтодора
05.07.2019

Возбуждено дело против экс-главы Росавтодора

    • В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России расследуется уголовное дело в отношении Сергея Кельбаха по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

    По версии следствия, «С.Кельбах, занимая должность председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги», в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн рублей в АО «Газпромбанк» и неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса АО «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд рублей. Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенного для строительства ЦКАД в 2014-2018 годах, и злоупотребил своими полномочиями в процессе реализации долгосрочных инвестиционных соглашений, заключенных в 2014 году с АО «Крокус Интернешнл» на строительство пускового комплекса №1 и с ООО «Кольцевая магистраль» на строительство пускового комплекса №5 Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области».

    «Кроме того, Кельбахом как руководителем ГК «Автодор» необоснованно приняты и оплачены в адрес ОАО «Союздорпроект» за счет средств субсидии на реализацию проекта строительства ЦКАД работы по разработке документации по планировке территории строительства пускового комплекса №2 ЦКАД в сумме 132,6 млн рублей, что не было предусмотрено федеральной целевой программой».

    «Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлекшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», – говорится в сообщении Следственного комитета.

    В настоящее время проводится предварительное следствие, направленное на сбор доказательств и установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе на выявление иных нарушений со стороны Кельбаха.

    Напомним, что Д.Медведев освободил С.Кельбаха от должности председателследствення правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» в феврале этого года.


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