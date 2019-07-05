Российские агенты подтвердили соответствие стандарту качества FONASBA

Международная федерация национальных ассоциаций брокеров и агентов (FONASBA) наделила российскую Национальную Ассоциацию морских агентов (НАМА) правом присваивать своим членам статус FQS (FONASBA Quality Standard), который подтверждает их соответствие стандарту качества FONASBA.

Как рассказали SeaNews в Ассоциации, исполнительный комитет FONASBA одобрил принятые в НАМА «Стандарты и правила Национальной ассоциации морских агентов».

НАМА получила право рассматривать заявления заинтересованных членов и, в случае их соответствия требованиям, изложенным в «Стандартах и правилах Национальной ассоциации морских агентов», присваивать агентским компаниям статус FONASBA Quality Standard с вручением подтверждающего сертификата и право использовать логотип FQS.

Компании, получившие статус FQS, будут по представлению НАМА включаться Международной федерацией в список для судовладельцев и операторов судов в качестве рекомендованных агентских компаний в морских портах России.

Как отметили в FONASBA, теперь Национальная ассоциация морских агентов представляет в Федерации 35-ю страну, которая подтвердила соответствие стандарту качества FONASBA.

С подтверждением FONASBA можно ознакомиться в прилагаемом файле. Планируется, что представитель FONASBA будет принимать в международной конференции «FREIGHT.DIGITAL 2019: Цифровизация международных контейнерных перевозок», которую ИАА SeaNews проводит 19-20 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге.

Подтверждение FONASBA