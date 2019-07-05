Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Российские агенты подтвердили соответствие стандарту качества FONASBA
05.07.2019

Российские агенты подтвердили соответствие стандарту качества FONASBA

    • Международная федерация национальных ассоциаций брокеров и агентов (FONASBA) наделила российскую Национальную Ассоциацию морских агентов (НАМА) правом присваивать своим членам статус FQS (FONASBA Quality Standard), который подтверждает их соответствие стандарту качества FONASBA.

    Как рассказали SeaNews в Ассоциации, исполнительный комитет FONASBA одобрил принятые в НАМА «Стандарты и правила Национальной ассоциации морских агентов».

    НАМА получила право рассматривать заявления заинтересованных членов и, в случае их соответствия требованиям, изложенным в «Стандартах и правилах Национальной ассоциации морских агентов», присваивать агентским компаниям статус FONASBA Quality Standard с вручением подтверждающего сертификата и право использовать логотип FQS.

    Компании, получившие статус FQS, будут по представлению НАМА включаться Международной федерацией в список для судовладельцев и операторов судов в качестве рекомендованных агентских компаний в морских портах России. 

    Как отметили в FONASBA, теперь Национальная ассоциация морских агентов представляет в Федерации 35-ю страну, которая подтвердила соответствие стандарту качества FONASBA.

    С подтверждением FONASBA можно ознакомиться в прилагаемом файле. Планируется, что представитель FONASBA будет принимать в международной конференции «FREIGHT.DIGITAL 2019: Цифровизация международных контейнерных перевозок», которую ИАА SeaNews проводит 19-20 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге. 

    Подтверждение FONASBA


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.06.2019
    «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    Национальная Ассоциация морских агентов (НАМА) обратилась в Администрацию Президента РФ. Поводом послужило издание Министерством транспорта подзаконных актов, которые […]
    Ассоциация морских агентовДокументооборотПравила
    1





    • Госрегулирование Показать всё
    02.07.2019 Вступил в силу приказ ФТС
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    28.06.2019 Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
    27.06.2019 Шаг вправо, шаг влево – транзит
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    Контейнерные перевозки Показать всё
    04.07.2019 Самый большой в мире контейнеровоз
    03.07.2019 К TradeLens присоединяются Hapag-Lloyd и ONE
    02.07.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    01.07.2019 Первый блокчейн-контейнер в Роттердаме
    01.07.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2019
    28.06.2019 В Марселе появился бульвар Жака Сааде
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД