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Легкий перелет для «специальных пассажиров»
05.07.2019

Легкий перелет для «специальных пассажиров»

    • AirBridgeCargo (ABC) доставила 146 коров из Хьюстона (США) в Бангкок (Таиланд). Чартерный рейс был организован совместном с партнером Intradco Global.

    Как рассказали SeaNews в авиакомпании, 146 животных сгруппировали в 27 стойл, в которых они преодолели 17 182 километров в течение 19 часов и 45 минут на основной палубе грузового самолета Boeing 747-8F до конечного пункта назначения. В течение полета экипаж АВС поддерживал заданный температурный режим в диапазоне от 6°C до 10°C. Помимо этого, на борту самолета находился сопровождающий, который проверял состояние животных.

    «Мы относимся к животным не как к грузу, а, скорее, как к очень чувствительным пассажирам, которым необходима дополнительная забота и внимание. Несмотря на высокий уровень квалификации и накопленный опыт наших специалистов, с каждым рейсом мы углубляем наши знания и учимся на собственном опыте, поскольку каждая отправка уникальна», – отметил генеральный директор AirBridgeCargo Сергей Лазарев. По его словам, за текущий период 2019 года количество рейсов с коровами увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в четыре раза.

    По данным AirBridgeCargo, за первые 5 месяцев этого года авиакомпания перевезла в два раза больше животных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2019 году компания стала действующим членом Ассоциации по транспортировке животных (Animal Transportation Association), участники которой борются за гуманное и безопасное обращение с животными при перевозке. 


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