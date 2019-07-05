Hoegh Autoliners привез на Кубу российский спецтранспорт

Hoegh Autoliners доставил из России на Кубу партию автозаков. Как рассказали SeaNews в «Ди Эл Икс Эдженси Раша», российском представительстве компании, это правительственный заказ, пять спецмашин на базе КАМАЗа переданы в дар Кубе согласно отдельному распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Стоимость партии составила 36 млн рублей.

26 мая машины были отгружены на терминале «Петролеспорт», а уже 2 июля были выгружены с судна «Hoegh Maputo» в Гаване. Перевалка на океанское судно осуществлялась в порту Антверпен. «Транзитное время составило 37 суток, хотя можем «вписаться» и в 30 суток, такой опыт есть», – отметили в «Ди Эл Икс Эдженси Раша».