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Грузооборот российского транспорта
05.07.2019

Грузооборот российского транспорта

    • Перевозки грузов российским транспортом за январь-май этого года составили 2,98 млрд тонн. Это на 0,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

    Практически по всем видам транспорта отмечена отрицательная динамика. Только перевозки воздушным транспортом увеличились на 2,4% и составили 0,43 млн тонн.

    По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 1,93 млрд тонн, на 0,5% меньше, чем было перевезено за тот же период 2018 года.

    Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 5 месяцами 2018 года упали на 0,8% до 532,6 млн тонн. Перевозки морским транспортом снизились на 3,7% до 7,8 млн тонн.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 491,7 млн тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1,8%.

    Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-май 2019 года сократился на 8,9% до 20,4 млн тонн.

    В мае в сравнении с предыдущим месяцем увеличились объемы перевозки автомобильным и внутренним водным транспортом, по остальным видам транспорта наблюдается отрицательная динамика.


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