Грузооборот российского транспорта

Перевозки грузов российским транспортом за январь-май этого года составили 2,98 млрд тонн. Это на 0,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Практически по всем видам транспорта отмечена отрицательная динамика. Только перевозки воздушным транспортом увеличились на 2,4% и составили 0,43 млн тонн.

По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 1,93 млрд тонн, на 0,5% меньше, чем было перевезено за тот же период 2018 года.

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 5 месяцами 2018 года упали на 0,8% до 532,6 млн тонн. Перевозки морским транспортом снизились на 3,7% до 7,8 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 491,7 млн тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1,8%.

Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-май 2019 года сократился на 8,9% до 20,4 млн тонн.

В мае в сравнении с предыдущим месяцем увеличились объемы перевозки автомобильным и внутренним водным транспортом, по остальным видам транспорта наблюдается отрицательная динамика.