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Wärtsilä продвигает биогаз
04.07.2019

Wärtsilä продвигает биогаз

    • Wärtsilä создает новое подразделение Wärtsilä Biogas Solutions. Это подразделение объединится с группой Wärtsilä, которая занимается технологиями по сжижению биогаза, что позволит предоставлять клиентам комплексные услуги в этой области.

    «Технология нашей компании по производству биогаза идет в ногу с тенденцией к декарбонизации, тем самым снижая уровень парникового эффекта, – говорится в официальном заявлении Wärtsilä. – Кроме того, в ближайшем будущем сети, работающие на ископаемом природном газе, могут расшириться в области транспортировки биогаза, такого как биометан или синтетический метан».

    Wärtsilä Biogas Solutions будет предлагать продукты для производства биометана и сжижения биометана в био-СПГ.

    Ранее Wärtsilä предоставила крупнейшему в мире предприятию по производству био-СПГ установку, расположенному в Норвегии, и до конца года поставит заказчикам в Скандинавии еще две установки.


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