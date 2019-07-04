Wärtsilä продвигает биогаз

Wärtsilä создает новое подразделение Wärtsilä Biogas Solutions. Это подразделение объединится с группой Wärtsilä, которая занимается технологиями по сжижению биогаза, что позволит предоставлять клиентам комплексные услуги в этой области.

«Технология нашей компании по производству биогаза идет в ногу с тенденцией к декарбонизации, тем самым снижая уровень парникового эффекта, – говорится в официальном заявлении Wärtsilä. – Кроме того, в ближайшем будущем сети, работающие на ископаемом природном газе, могут расшириться в области транспортировки биогаза, такого как биометан или синтетический метан».

Wärtsilä Biogas Solutions будет предлагать продукты для производства биометана и сжижения биометана в био-СПГ.

Ранее Wärtsilä предоставила крупнейшему в мире предприятию по производству био-СПГ установку, расположенному в Норвегии, и до конца года поставит заказчикам в Скандинавии еще две установки.