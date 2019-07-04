Первый судостроительный класс в России

Сегодня на заводе «Красное Сормово» президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, ректор Нижегородского Государственного Технического университета им. Р.Е.Алексеева и директор школы №79 им. Н.А.Зайцева подписали трехстороннее соглашение о создании четырех инженерно-судостроительных классов в Нижнем Новгороде. Подобный опыт реализуется в России впервые.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе завода «Красное Сормово», 1 сентября этого года на базе школы №79 будут открыты первые четыре класса (5, 6, 8 и 10 классы) с инженерно-судостроительным уклоном, который будет интегрирован в образовательную и внеурочную деятельность.

«Совместный проект по открытию инженерно-судостроительных классов в школах Нижнего Новгорода может стать частью комплексного решения проблемы обновления кадрового состава предприятий ОСК путем привлечения в отрасль новых сотрудников, обеспечение преемственности поколений», – отметил А.Рахманов.