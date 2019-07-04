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Новый контейнерный поезд из Китая в Московскую область
04.07.2019

Новый контейнерный поезд из Китая в Московскую область

    • АО «РЖД Логистика» совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge LTD (FELB) организовало новый железнодорожный контейнерный сервис на маршруте от станции Яньтай (Китай) до станции Селятино в Московской области. Первый поезд был отправлен 28 июня, в день начала работы китайской станции. Как ожидается, в Подмосковье он прибудет через 16-18 суток. Состав проследует до пункта назначения по территории Монголии, через погранпереходы Эрлянь и Наушки.

    Как рассказали SeaNews в «РЖД Логистике», особенность станции Яньтай заключается в консолидации грузов из китайской провинции Шаньдун, в состав которой входят такие крупные промышленные города как Циндао, Цзыбо, Линьи, Цзизин и другие. Кроме того, станция связана с припортовым терминалом, в перспективе это позволит привлечь дополнительные грузопотоки как в Россию, так и в страны Европы из Тайваня, Вьетнама, Кореи и Японии, а также из китайских портов Шанхай, Циндао, Далянь и Тяньцзинь.

    Как отметила директор по продажам «РЖД Логистики» Ольга Степанова, «на станции Яньтай удобно консолидировать грузы со всей провинции Шаньдун, одной из самых промышленно развитых в Китае, также она удачно соединена с морским терминалом, при помощи которого мы планируем также группировать и отправлять в Россию и Европу грузы из других стран Азиатско-Тихоокеанского региона».

    Новый сервис FELB предполагает регулярную отправку контейнерных поездов – в июле будет запущено еще два железнодорожных состава, а с августа перевозки по маршруту станут еженедельными. В дальнейшем грузопотоки будут распределяться не только через Монголию, но и через погранпереход Забайкальск. Первый поезд из городского округа Яньтай, состоящий из 42 контейнеров, часть из которых укомплектована сборными партиями грузов, доставит в Московскую область товары народного потребления, оборудование, запчасти и электронику. Стоимость перевозки данным сервисом составит от 1850 долларов за 40-футовый контейнер и от 110 долларов за 1 куб. м.


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