Новые сервисы ZIM

ZIM запускает два новых прямых сервиса на трейде Азия – побережье Мексиканского залива в рамках расширения сотрудничества с альянсом 2M Alliance, куда входят Maersk и MSC.

Как сообщили SeaNews в ZIM, на сервисе ZGC – ZIM US Gulf Central China Xpress будут задействованы 10 контейнеровозов вместимостью 6,5 тыс. TEU каждый. Ротация портов: Нинбо – Шанхай – Пусан – Панамский канал – Хьюстон – Мобил – Майами – Панамский канал – Бальбоа – Пусан. Первый рейс отправится из Нинбо 18 августа.

На сервисе ZGX – ZIM US Gulf South China Xpress будет задействовано 10 контейнеровозов вместимостью 4,5 тыс. TEU каждый. Ротация портов: Сямэнь – Янтьян – Пусан – Панамский канал – Хьюстон – Мобил – Тампа – Мансанильо – Панамский канал – Бальбоа – Пусан. Первый рейс отправится из Сямэня 16 августа.