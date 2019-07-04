Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Сайменского канала
04.07.2019

Грузооборот Сайменского канала

    • По итогам первого полугодия 2019 года через Сайменский канал перевезли 227,3 тыс. тонн различных грузов, что на 19,1% ниже аналогичного показателя 2018 года. 

    По данным агентства транспорта и связи Финляндии, с января по июнь текущего года по каналу прошло 230 грузовых судна. Это на 11,1% меньше показателя января-июня прошлого года. В том числе судов под флагом России прошло 117 единиц – 50,9% от суммарного количества иностранных судов, прошедших через Сайменский канал за отчетный период.  

    Отметим, что направлении Финляндии в основном перевозились лес, топливо (уголь), минерально-строительные грузы.
    Обратно по каналу шли прежде всего пиломатериалы, бумага, целлюлоза, удобрения.

    Напомним, очередной договор аренды российской части Сайменского канала Финляндией был подписан в 2010 году, вступил он в силу в 2012 году. Срок аренды по договору до 2063 года. 

     


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.02.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Декабрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018ГрузооборотДальний ВостокДекабрь
    0
    17.05.2019
    Судооборот через Суэцкий канал
    Через Суэцкий канал по итогам января-апреля этого года прошло более 6 тыс. судов различных типов – на 6,7% […]
    Только для подписчиков
    2019судооборотСуэцкий канал
    0
    17.04.2019
    Контейнерооборот российских портов в марте 2019 вырос на 6,3%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в марте 2019 года вырос в сравнении […]
    2019КонтейнерооборотМартПОРТСТАТ
    0
    13.05.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2019
    На 19 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разноплановую динамику. Существенно выросли ставки из Китая на […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    15.04.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Февраль 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Дальний ВостокКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    07.06.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 22, 2019
    На 22 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    20.05.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 21 неделя 2019
    На 21 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в порту Санкт-Петербург […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    27.03.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Январь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотДальний ВостокПОРТСТАТ
    0
    15.02.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 6
    На 6 неделе фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания пошли вниз. Ставки […]
    Только для подписчиков
    2019ФевральФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    21.03.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 12 2019
    На азовском фрахтовом рынке еще не все грузоотправители готовы принять тот факт, что рынок растет, и по-прежнему предлагают […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    13.03.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-февраль этого года составила 52,4 млн тонн. Это […]
    2019РЖДЭкспорт
    1
    29.03.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Январь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.07.2019 Вступил в силу приказ ФТС
    01.07.2019 Правительство утвердило план развития каспийских портов
    28.06.2019 Одобрен проект концепции развития внутренних водных путей
    27.06.2019 Шаг вправо, шаг влево – транзит
    14.06.2019 «Высший пилотаж административного бюрократизма»
    31.05.2019 20 лет с Кодексом торгового мореплавания
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.07.2019 К TradeLens присоединяются Hapag-Lloyd и ONE
    02.07.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    01.07.2019 Первый блокчейн-контейнер в Роттердаме
    01.07.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2019
    28.06.2019 В Марселе появился бульвар Жака Сааде
    27.06.2019 ОТЛК ЕРА выплатит 2 миллиарда дивидендов
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД