Грузооборот Сайменского канала

По итогам первого полугодия 2019 года через Сайменский канал перевезли 227,3 тыс. тонн различных грузов, что на 19,1% ниже аналогичного показателя 2018 года.

По данным агентства транспорта и связи Финляндии, с января по июнь текущего года по каналу прошло 230 грузовых судна. Это на 11,1% меньше показателя января-июня прошлого года. В том числе судов под флагом России прошло 117 единиц – 50,9% от суммарного количества иностранных судов, прошедших через Сайменский канал за отчетный период.

Отметим, что направлении Финляндии в основном перевозились лес, топливо (уголь), минерально-строительные грузы.

Обратно по каналу шли прежде всего пиломатериалы, бумага, целлюлоза, удобрения.

Напомним, очередной договор аренды российской части Сайменского канала Финляндией был подписан в 2010 году, вступил он в силу в 2012 году. Срок аренды по договору до 2063 года.