Baltic Dry идет вверх

В текущем году после существенного падения в феврале, когда Baltic Dry Index опустился ниже 600 пунктов, с середины июня тренд уверенно идет вверх.

Вчера индикативный показатель, отражающий состояние рынка перевозок навалочных и насыпных грузов, а через него состояние промышленности и экономики в целом, закрылся на отметке 1549 пунктов. Это на 103 пунктов (+7,12%) больше в сравнении с предыдущей отчетной датой (2 июля).

Впрочем, в июле прошлого года наивысшая отметка индекса была зафиксирована на отметке 1689 пунктов.