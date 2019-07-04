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Baltic Dry идет вверх
04.07.2019

Baltic Dry идет вверх

    • В текущем году после существенного падения в феврале, когда Baltic Dry Index опустился ниже 600 пунктов, с середины июня тренд уверенно идет вверх.

    Вчера индикативный показатель, отражающий состояние рынка перевозок навалочных и насыпных грузов, а через него состояние промышленности и экономики в целом, закрылся на отметке 1549 пунктов. Это на 103 пунктов (+7,12%) больше в сравнении с предыдущей отчетной датой (2 июля).

    Впрочем, в июле прошлого года наивысшая отметка индекса была зафиксирована на отметке 1689 пунктов.

     


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