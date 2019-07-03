Второй «Голиаф» на «Звезде»

На судоверфь «Звезда» в Большой Камень доставлена основная часть второго крана-гиганта «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, высотой 120 м и шириной 189 м. Кран будет установлен на территории строящегося сухого дока, сообщает пресс-служба СКК «Звезда».

Сложнейшая инженерная операция по доставке и выгрузке крана прошла успешно. Элементы крана вместе со всем необходимым вспомогательным монтажным оборудованием были доставлены на «Звезду» морским путем на специальном судне.

Это уже второй «Голиаф» на судостроительном комплексе. Первый кран обеспечивает работу тяжелого открытого достроечного стапеля с 2018 года. За этот период кран выполнил 9 600 операций по подъему, перемещению и кантовке грузов, в том числе секций и блоков строящихся судов. Ширина пролета крана составляет 230 м, общая высота – 139 м.

После поставки вспомогательного оборудования и монтажа нового «Голиафа» будут проведены пуско-наладочные работы и испытания кранового оборудования.

Кран будет использоваться для строительства супертанкеров, газовозов, ледокола «Лидер» и других видов морской техники, в том числе для работы в Арктике. В ближайшем будущем сухой док оснастят четырьмя кранами башенного типа с прямой стрелой грузоподъемностью 60 тонн.

Сухой док является объектом второй очереди строительства ССК «Звезда». Изначально уникальное гидротехническое сооружение размером 485х114х15 планировалось сдать в 2023 году, однако работы по его строительству ведутся с опережением графика. Ввод в эксплуатацию сухого дока намечен на 2020 год.